[아시아경제 임혜선 기자] 삼양식품은 용기면 신제품 ‘뽀끼뽀끼크림라뽀끼’ 제품을 출시했다고 21일 밝혔다.

‘뽀끼뽀끼크림라뽀끼’는 라볶이 맛 액상소스에 크림분말을 더한 볶음면 제품이다. 면 반죽엔 감자전분을 넣어 쫄깃한 식감을 구현했다. 특히 전자레인지 조리가 가능한 용기를 활용해 면발의 쫄깃함을 높였다.

타깃층은 분식류를 좋아하는 1020세대다. 또한 기존 용기면 제품의 물선이 안쪽에만 표시돼 확인이 어려웠던 점을 개선해 바깥쪽에도 일반 조리용 물선과 전자레인지용 물선을 표시해 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr