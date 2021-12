최태원-재원 형제, CES 첫 동반 출격하나

최태원 SK그룹 회장 CES 첫 참석

'탄소중립' 주제…SK그룹이 주도

계열사 6곳 참여…역대 최대 규모

최재원, 경영 복귀 후 첫 공식 행보로 CES 선택

[아시아경제 황윤주 기자] 최태원 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 3,000 등락률 -1.14% 거래량 53,586 전일가 262,500 2021.12.21 12:05 장중(20분지연) 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[2022경제정책]月20만원 월세지원 받는 청년, 무이자 월세대출 추가지원 [재계 미래로 뛴다①] '에너지·전기차·바이오'…사업재편 속도 내는 SK close 그룹 회장과 최재원 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 3,000 등락률 -1.14% 거래량 53,586 전일가 262,500 2021.12.21 12:05 장중(20분지연) 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[2022경제정책]月20만원 월세지원 받는 청년, 무이자 월세대출 추가지원 [재계 미래로 뛴다①] '에너지·전기차·바이오'…사업재편 속도 내는 SK close 온 대표이사( SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 3,000 등락률 -1.14% 거래량 53,586 전일가 262,500 2021.12.21 12:05 장중(20분지연) 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[2022경제정책]月20만원 월세지원 받는 청년, 무이자 월세대출 추가지원 [재계 미래로 뛴다①] '에너지·전기차·바이오'…사업재편 속도 내는 SK close 그룹 수석부회장)가 내년 1월 미국에서 열리는 세계 최대 가전·IT 박람회인 ‘CES 2022’에 함께 참관한다. 최 회장은 CES에 처음 방문하고, 최 수석부회장은 경영 복귀 후 첫 공식 행보라는 점에서 의미가 있다. 특히 내년에는 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 3,000 등락률 -1.14% 거래량 53,586 전일가 262,500 2021.12.21 12:05 장중(20분지연) 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[2022경제정책]月20만원 월세지원 받는 청년, 무이자 월세대출 추가지원 [재계 미래로 뛴다①] '에너지·전기차·바이오'…사업재편 속도 내는 SK close 그룹이 ‘탄소중립’이라는 주제로 직접 CES를 준비한다. 최 회장이 그동안 강조해온 ‘탄소중립’ 경영 철학과 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 3,000 등락률 -1.14% 거래량 53,586 전일가 262,500 2021.12.21 12:05 장중(20분지연) 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[2022경제정책]月20만원 월세지원 받는 청년, 무이자 월세대출 추가지원 [재계 미래로 뛴다①] '에너지·전기차·바이오'…사업재편 속도 내는 SK close 그룹 계열사의 기술력을 함께 보여주겠다는 의도로 풀이된다.

21일 재계에 따르면 최 회장은 내년 1월 5일부터 8일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 CES에 방문하기 위해 4일께 출국할 것으로 알려졌다. 최 회장은 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 3,000 등락률 -1.14% 거래량 53,586 전일가 262,500 2021.12.21 12:05 장중(20분지연) 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[2022경제정책]月20만원 월세지원 받는 청년, 무이자 월세대출 추가지원 [재계 미래로 뛴다①] '에너지·전기차·바이오'…사업재편 속도 내는 SK close 그룹 회장 자격으로 방문한다.

올해 CES 준비는 그룹 차원에서 주도했다. 기존에는 계열사별로 기술력을 강조하는 주제를 선택했다면 이번에는 전 세계적인 흐름인 ‘탄소중립’으로 결정했다. 최 회장이 직접 CES에 참석하는 이유이기도 하다. 최 회장은 지난 10월 ‘ SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 3,000 등락률 -1.14% 거래량 53,586 전일가 262,500 2021.12.21 12:05 장중(20분지연) 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[2022경제정책]月20만원 월세지원 받는 청년, 무이자 월세대출 추가지원 [재계 미래로 뛴다①] '에너지·전기차·바이오'…사업재편 속도 내는 SK close CEO세미나’에서 "향후의 사업 계획은 지금과는 전혀 다른 조건하에서 수립해야 한다"며 "탄소발자국 ‘제로’에 도달할 수 있는 사업 모델로의 진화와 첨단 기술 개발에 모든 관계사의 역량을 집중해야 한다"고 말한 바 있다. 최 회장은 CES에 참가한 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 3,000 등락률 -1.14% 거래량 53,586 전일가 262,500 2021.12.21 12:05 장중(20분지연) 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[2022경제정책]月20만원 월세지원 받는 청년, 무이자 월세대출 추가지원 [재계 미래로 뛴다①] '에너지·전기차·바이오'…사업재편 속도 내는 SK close 그룹 계열사들과 함께 ‘탄소중립’의 구체적 실행 방안을 강조할 것으로 보인다.

내년 CES는 계열사 4곳( SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 3,000 등락률 -1.14% 거래량 53,586 전일가 262,500 2021.12.21 12:05 장중(20분지연) 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[2022경제정책]月20만원 월세지원 받는 청년, 무이자 월세대출 추가지원 [재계 미래로 뛴다①] '에너지·전기차·바이오'…사업재편 속도 내는 SK close 하이닉스· SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 3,000 등락률 -1.14% 거래량 53,586 전일가 262,500 2021.12.21 12:05 장중(20분지연) 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[2022경제정책]月20만원 월세지원 받는 청년, 무이자 월세대출 추가지원 [재계 미래로 뛴다①] '에너지·전기차·바이오'…사업재편 속도 내는 SK close 텔레콤· SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 3,000 등락률 -1.14% 거래량 53,586 전일가 262,500 2021.12.21 12:05 장중(20분지연) 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[2022경제정책]月20만원 월세지원 받는 청년, 무이자 월세대출 추가지원 [재계 미래로 뛴다①] '에너지·전기차·바이오'…사업재편 속도 내는 SK close 이노베이션· SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 3,000 등락률 -1.14% 거래량 53,586 전일가 262,500 2021.12.21 12:05 장중(20분지연) 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[2022경제정책]月20만원 월세지원 받는 청년, 무이자 월세대출 추가지원 [재계 미래로 뛴다①] '에너지·전기차·바이오'…사업재편 속도 내는 SK close C) 외에 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 3,000 등락률 -1.14% 거래량 53,586 전일가 262,500 2021.12.21 12:05 장중(20분지연) 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[2022경제정책]月20만원 월세지원 받는 청년, 무이자 월세대출 추가지원 [재계 미래로 뛴다①] '에너지·전기차·바이오'…사업재편 속도 내는 SK close E&S와 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 3,000 등락률 -1.14% 거래량 53,586 전일가 262,500 2021.12.21 12:05 장중(20분지연) 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[2022경제정책]月20만원 월세지원 받는 청년, 무이자 월세대출 추가지원 [재계 미래로 뛴다①] '에너지·전기차·바이오'…사업재편 속도 내는 SK close 에코플랜트가 새로 합류한다. 부스 규모도 역대 최대 규모로 꾸며질 예정이다. SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 3,000 등락률 -1.14% 거래량 53,586 전일가 262,500 2021.12.21 12:05 장중(20분지연) 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[2022경제정책]月20만원 월세지원 받는 청년, 무이자 월세대출 추가지원 [재계 미래로 뛴다①] '에너지·전기차·바이오'…사업재편 속도 내는 SK close 그룹은 2019년 처음 CES에 참가한 이후 매년 전시 규모를 키우고 있다.

또 최 회장이 이번 인사를 통해 북미 사업을 확대하겠다는 의지를 드러낸 만큼 매년 CES에 참석할 가능성도 나온다. SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 3,000 등락률 -1.14% 거래량 53,586 전일가 262,500 2021.12.21 12:05 장중(20분지연) 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[2022경제정책]月20만원 월세지원 받는 청년, 무이자 월세대출 추가지원 [재계 미래로 뛴다①] '에너지·전기차·바이오'…사업재편 속도 내는 SK close 그룹은 북미 총괄 부회장직을 신설했고, SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 3,000 등락률 -1.14% 거래량 53,586 전일가 262,500 2021.12.21 12:05 장중(20분지연) 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[2022경제정책]月20만원 월세지원 받는 청년, 무이자 월세대출 추가지원 [재계 미래로 뛴다①] '에너지·전기차·바이오'…사업재편 속도 내는 SK close 하이닉스와 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 3,000 등락률 -1.14% 거래량 53,586 전일가 262,500 2021.12.21 12:05 장중(20분지연) 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[2022경제정책]月20만원 월세지원 받는 청년, 무이자 월세대출 추가지원 [재계 미래로 뛴다①] '에너지·전기차·바이오'…사업재편 속도 내는 SK close E&S 등 미국 사업 비중이 높은 계열사도 북미 전담조직을 새로 만들었다. 미국 사업의 중요성을 가늠할 수 있는 대목이다.

최 수석부회장도 경영 복귀 후 첫 공식 행보로 CES를 선택했다는 점에서 눈길을 끈다. 그는 경영 복귀 전부터 CES에 꾸준히 참관해왔다. 최근 몇 년 사이 CES가 모빌리티 기술을 선보이는 장이 되면서 매년 현대자동차, 기아차, 포드, 엔비디아 부스를 직접 방문해 질문을 던지는 모습이 자주 목격되곤 했다. 자동차 산업에 대한 그의 애정과 관심은 재계에서 유명하다. SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 3,000 등락률 -1.14% 거래량 53,586 전일가 262,500 2021.12.21 12:05 장중(20분지연) 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[2022경제정책]月20만원 월세지원 받는 청년, 무이자 월세대출 추가지원 [재계 미래로 뛴다①] '에너지·전기차·바이오'…사업재편 속도 내는 SK close 그룹이 전기차 배터리 사업에 처음 나선 것도 최 수석부회장의 의지로 알려졌다.

SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 3,000 등락률 -1.14% 거래량 53,586 전일가 262,500 2021.12.21 12:05 장중(20분지연) 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[2022경제정책]月20만원 월세지원 받는 청년, 무이자 월세대출 추가지원 [재계 미래로 뛴다①] '에너지·전기차·바이오'…사업재편 속도 내는 SK close 온이 올해 포드와 함께 미국에서만 13조원의 투자를 결정한 만큼 이번 CES는 남다를 것으로 보인다. SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 3,000 등락률 -1.14% 거래량 53,586 전일가 262,500 2021.12.21 12:05 장중(20분지연) 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[2022경제정책]月20만원 월세지원 받는 청년, 무이자 월세대출 추가지원 [재계 미래로 뛴다①] '에너지·전기차·바이오'…사업재편 속도 내는 SK close 그룹이 처음 CES에 참여했던 2019년에는 첫날 오전부터 늦은 저녁 시간까지 10곳이 넘는 부스를 하나 하나 방문하며 설명을 들을 정도로 열정적이었다는 것이 관계자들의 전언이다. 최 수석부회장은 이번에도 글로벌 완성차와 엔비디아 부스를 방문할 것으로 보인다. SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 3,000 등락률 -1.14% 거래량 53,586 전일가 262,500 2021.12.21 12:05 장중(20분지연) 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[2022경제정책]月20만원 월세지원 받는 청년, 무이자 월세대출 추가지원 [재계 미래로 뛴다①] '에너지·전기차·바이오'…사업재편 속도 내는 SK close 그룹 관계자는 "올해는 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 3,000 등락률 -1.14% 거래량 53,586 전일가 262,500 2021.12.21 12:05 장중(20분지연) 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[2022경제정책]月20만원 월세지원 받는 청년, 무이자 월세대출 추가지원 [재계 미래로 뛴다①] '에너지·전기차·바이오'…사업재편 속도 내는 SK close 그룹이 정한 큰 틀의 주제 아래 각 계열사들이 전시를 준비했다"며 "최 회장이 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 3,000 등락률 -1.14% 거래량 53,586 전일가 262,500 2021.12.21 12:05 장중(20분지연) 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[2022경제정책]月20만원 월세지원 받는 청년, 무이자 월세대출 추가지원 [재계 미래로 뛴다①] '에너지·전기차·바이오'…사업재편 속도 내는 SK close 그룹 전체를 참관하는 것과 달리 최 수석부회장은 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 3,000 등락률 -1.14% 거래량 53,586 전일가 262,500 2021.12.21 12:05 장중(20분지연) 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[2022경제정책]月20만원 월세지원 받는 청년, 무이자 월세대출 추가지원 [재계 미래로 뛴다①] '에너지·전기차·바이오'…사업재편 속도 내는 SK close 온 전시에 집중할 것으로 보인다"고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr