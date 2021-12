전자서명까지 원클릭, 보안수준은 세계 최고

[아시아경제 김종화 기자] '디지털 문서의 마침표.'

한국기업보안 '유사인(USIGN)'은 이용자 중심의 편리하고 신뢰할 수 있는 전자서명을 제공하는 국제 표준 디지털 서명 솔루션이다.

엠에스 오피스, 한컴오피스, 이미지 등의 파일을 업로드하는 동시에 원본 문서 내의 의심스러운 콘텐츠를 무해화해 안전한 PDF로 재구성하고 전자서명을 진행한다.

이용자는 문서 업로드부터 전자서명까지 원클릭으로 쉽고 빠르게 진행할 수 있으며 한 번의 서명으로 자필 이미지 서명과 조직·개인의 신원·부인 방지 디지털 정보를 이용한 디지털 서명이 가능하다. 또 서명 이미지를 제외한 공개키 기반구조(PKI) 고유의 디지털 서명을 단독으로 진행할 수도 있다.

특히 서명의 핵심 보안 키(Key)를 세계 최고 보안 수준의 장비인 하드웨어보안모듈(HSM)에 보관, 관리자도 키를 추출할 수 없는 강력한 보안을 자랑한다. 더불어 디지털 서명과 HSM 연동에 관한 특허를 획득해 디지털 서명의 보안과 신뢰를 더욱 높였다.

또 국제 표준 시간으로 서명을 기록하는 시점확인(TSA) 기능과 서명 장기 검증이 가능한 LTV 기능을 탑재해 언제 어디서나 오프라인 상태에서도 서명의 유효성을 확인할 수 있는 것이 특징이다.

문서 자체에 내장된 서명을 통해 이용자는 열람과 동시에 자동으로 서명의 유효성을 검증·확인할 수 있다.

전자서명법 시행과 함께 출시된 한국기업보안의 국제 표준 디지털 서명 솔루션 USIGN은 다양한 기업에서 안전한 디지털 솔루션으로 자리 잡았으며, 특히 전자문서 산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 전자문서 유공 포상 최고상인 과학기술정보통신부 장관 표창을 받았다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr