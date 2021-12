SK스토아, 올해 품질 사고 0건…“온라인 예방교육 효과”

[아시아경제 임춘한 기자] SK스토아는 올해 품질 사고 0건을 기록하며 믿고 구입할 수 있는 유통 플랫폼으로 한 단계 더 도약했다고 21일 밝혔다.

SK스토아는 올해 1월부터 상품 품질 향상을 위한 공감대 형성을 목표로 매달 온라인 품질사고 예방교육을 진행해왔다. 2021년 식품 안전관리지침 교육을 시작으로 섬유, 가죽 제품, 생활 화학제품, 수입상품, 기능성 의류, 잡화 등 상품별 안전관리와 제도 및 법령에 대한 내용을 다뤘다.

당초 협력사와 상품기획자(MD)를 대상으로 오프라인 집합 교육을 진행하고자 했지만 코로나 19로 인해 온라인 동영상으로 교육 방식을 변경했다. 교육 당일 참석이 불가능하더라도 사내 그룹웨어와 협력사 시스템에서 수시로 교육 영상을 시청할 수 있도록 했다. 한국환경산업기술원, 세인관세법인, 한국건설생활환경시험연구원, FITI시험연구원 등 전문성 높은 강사진을 섭외하고 강의 전 미리 질문사항을 취합해 강의에 반영했다.

ESG(환경·사회·지배구조) 관련 교육도 분기별로 진행했다. 지난 2월에는 환경성 표시 광고 관리제도, 6월에는 자원재활용법, 9월에는 환경성 포장재 교육 등을 진행했다. 이번 달에는 제품 포장 규칙 관련 교육을 진행할 예정이다.

SK스토아 관계자는 “상품 품질에 대한 높은 신뢰는 고객의 만족도를 높이고 시장 경쟁력을 높여주는 중요한 요소”라며 “앞으로도 다양한 커리큘럼의 교육을 진행하여 품질에 대한 진정성 있는 공감대를 이끌어내겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr