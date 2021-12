홍남기 "2025년까지 시스템반도체 등 BIG3산업 세계1위 위해 역량투입"

혁신성장 BIG3 추진회의서 강조

"시스템반도체·미래차·바이오헬스, 미래 성장동력 자리매김"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 21일 "정부는 반도체 초격차 유지, 세계 최고 전기수소차 생산, 바이오경제 시대 본격화 등 2025년까지 BIG3(시스템 반도체·미래차·바이오헬스) 산업에서 세계 1위 경쟁력을 확보하기 위해 내년 한 해 모든 정책역량을 쏟아붓겠다"고 밝혔다.

홍 부총리는 이날 정부 서울청사에서 혁신성장 BIG3 추진회의를 열고 "글로벌 공급망 차질, 원자재 가격 상승, 기업·국가 간 경쟁 심화 등으로 내년 대내외 여건은 절대 녹록지 않은 상황"이라고 진단했다. 그러면서 "내년 호랑이해를 맞아 기호지세(騎虎之勢)의 자세로 글로벌 BIG3 산업 패권 경쟁을 정면 돌파하고 선도해나가야 할 것"이라고 강조했다.

BIG3 추진회의 개최 1년을 맞은 이날 홍 부총리는 "BIG3 산업이 시장 확장, 투자 확대, 수출 제고 등의 뚜렷한 변화를 거두며 미래 핵심 성장동력으로 확실히 자리매김한 것은 고무적"이라고 평가했다. 시스템 반도체 수출 역대 최고치와 2030년까지 추진하기로 한 510조원+α(플러스 알파) 규모의 민간투자, 수소차 세계시장 점유율 1위(51.7%), 바이오헬스 수출 기록 경신 등을 그간의 주요 성과로 들었다.

