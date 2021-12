에너지 안보를 위한 청정 재생에너지 ‘산림바이오매스’ 국가별 현안은?

산림바이오매스에너지협회가 에너지 안보를 위한 청정 재생에너지 ‘산림바이오매스’, 목재펠릿의 방향성에 대해 제안했다.

목재펠릿으로 대표되는 산림바이오매스는 탄소중립 재생에너지원이다. 2020년 국내 목재펠릿의 총 유통량은 325만 톤이다. 이 중 수입산이 292만 톤, 약 89%다. 수입의존률이 90% 이하로 내려간 것은 2014년 이후 처음이다.

2021년에는 국내 총 유통량 중 국산 비율이 약 20%로 올라감으로써 에너지 안보에 도움 될 것이라는 전망이다. 이는 탄소중립 사회를 위한 자발적 민간투자 중심의 첨단화된 펠릿 제조시설 확충에 따른 것으로 분석된다.

우리나라로 수입되는 목재펠릿의 대다수는 베트남산이다. 베트남 관세청 자료 등을 분석한 Forest Trends에 따르면, 2020년 한국으로의 목재펠릿 수출량은 약 190만 톤에 달했다. 일본으로의 베트남산 목재펠릿 수출량은 약 121만 톤으로, 전년 수입량 85만 톤 대비 큰 폭으로 증가했다.

베트남에는 등록된 목재제품 가공시설이 약 6,000개소가 넘는다. 가구 등 목재제품 가공 과정에서 발생하는 부산물을 목재펠릿의 주된 원재료로 이용하므로 가격경쟁력이 높다.

우리나라의 경우, 높은 산림 등에 버려지는 나뭇가지 등 저부가가치 부산물을 직접 수거하고 흙이나 돌과 같은 불순물을 선별하여 지속가능하게 활용하므로 가격경쟁력이 부족하다. 반면 국산이나 수입산 모두 같은 법정 품질규격을 충족해야 한다. 이는 우리나라의 목재펠릿 선별 및 가공기술이 세계적인 수준에 도달했음을 유추할 수 있다.

일본 재무성에 따르면, 2020년 일본의 총 목재펠릿 수입량은 처음으로 200만 톤을 상회했다. 이 중 베트남산이 전체 수입량의 과반 이상이다. 최근 일본 정부의 발표에 따르면, 2030년까지 바이오매스 발전설비 용량을 현행 4.5GW 수준에서 8GW로 대폭 확대할 계획이다.

우리나라도 최근 탄소중립위원회의 결정에 기반하여, 산업단지 열병합을 포함한 각종 발전시설이 국산 바이오에너지로 연료전환을 추진 중이다. 다만 최근 코로나 등으로 인한 해상물류 불안정성으로 인해 목재펠릿 수급망 리스크가 높아가고 있는 것으로 알려졌다.

미국에너지관리청(EIA)에 따르면, 2021년 미국의 목재펠릿 총 생산용량은 1,300만 톤을 기록했다. 올해 10월, 인도 전력청은 2022년까지 사실상 모든 석탄화력 발전을 향후 25년간 바이오매스 펠릿(농업부산물 포함)으로 5~10% 혼소발전 하도록 한다는 정책을 발표한 바 있다. 인도의 목재펠릿 신규수요도 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다.

각국은 목재펠릿이라는 산림바이오매스를 활용해 에너지를 생산하고, 이를 통해 화석연료를 대체하려는 움직임이 뚜렷함을 알 수 있다.

최근 IEA가 발표한 보고서에 따르면, 상대적으로 가치가 낮은 산림자원과 목재산업 부산물을 활용하여 목재펠릿으로 활용하는 것은 각국의 재생에너지 목표 달성에 도움되고, 화석연료 대체로 인한 온실가스 배출을 감소하며, 녹색경제 일자리를 창출하는데 기여한다고 밝혔다. 아울러 비용효율적인 운송체계를 기반으로 목재펠릿이 석탄을 대체하기 때문에 공급망 자체만으로도 온실가스 순감소를 유도한다는 설명이다.

결과적으로 목재펠릿을 활용한 바이오매스 공급망이 UN과 인류가 목표로 하는 지속가능한 발전목표(SDGs)에 부합하고, 자원순환 경제를 구축하기 위한 필수 요소라는 것이 IEA의 설명이다.

산림바이오매스에너지협회에 따르면 “화석연료를 즉시 대체할 수 있는 목재펠릿이 국내외에서 주목받고 있으며, 관련 논의도 활성화되고 있다. 각국의 목재펠릿 수급망 경쟁도 치열해질 것이다. 결국 중요한 것은 자국 내에서 얼마나 지속가능한 형태로 목재펠릿을 안정적으로 조달 가능할 것 일지다. 우리나라도 충분한 경쟁력과 기술력을 갖췄기에, 정책적 배려가 뒷받침된다면, 지역경제 활력에도 효과적인 대안이 될 것이다.”고 언급했다.

이러한 국제적 추세에 대하여 국립산림과학원 이수민 연구관은 “산림청도 국내 미이용 산림바이오매스 산업을 활성화하기 위해서 관련 제도의 운영 효율성을 높이고 시장의 투명성 확보를 위한 정책 개선을 다각도에서 추진 중에 있다. 탄소중립을 실현하기 위해서는 미이용 산림바이오매스 자원의 효율적 활용은 필수적이라고 할 수 있다.”고 덧붙였다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr