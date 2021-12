[인터뷰]유동균 마포구청장 “경의선 책거리 5년 발자취 어우러진 빛의 축제로 초대합니다”

불빛마다 뉴 노멀 시대를 맞는 희망과 소망 담은 ‘경의선 책거리 겨울빛축제’... 개장 이래 900여 프로그램, 1000여명 작가?아티스트 활동 모은 기획전시도 함께

[아시아경제 박종일 기자] “홍대입구역 6번 출구 부근에서 와우교까지 이어지는 경의선 책거리가 올 겨울에도 빛으로 물든다“

유동균 마포구청장은 본지와 가진 인터뷰를 통해 “경의선 책거리를 개장한 2016년부터 매년 겨울마다 일대에서 축제를 개최하고 있는데 올해도 지난달 17일부터 내년 2월20일까지 ‘경의선 책거리 겨울빛축제’가 열린다. 가족, 친구, 연인 등과 함께 겨울밤 정취를 느끼며 소중한 추억 만드는 기회가 되시기를 바란다”며 축제 소식을 알렸다.

올해 빛 축제의 주제는 ‘달에서 책을 읽고, 새로운 세상을 맞이하는 우리의 꿈’이다. 우주와 자연을 상징하는 달, 토끼, 별 모형의 빛 조명을 활용해 책거리를 꾸며 이곳을 걷는 관광객에게 겨울밤 우주공간을 산책하는 기분을 선사한다는 취지다. 동시에 ‘뉴 노멀’ 시대를 맞이하는 사람들의 희망과 소망을 담았다. 이번 축제는 경의선 책거리 운영사무국과 (사)한국작가회의가 공동 주최·주관한다.

부스 형태의 9개 책방 지붕마다 달 조형물을 설치, 광장에는 달을 바라보며 방아 찧는 토끼를 형상화한 트리 장식을, 거리 전체에는 밤하늘의 별을 본뜬 조명 장식을 깔아 빛 축제 공간을 꾸밀 예정이다. 운영시간은 오후 5시30분부터 11시까지다.

책거리 입구에는 미디어북월(Media Book Wall)도 설치한다. ▲문화콘텐츠 창작 스튜디오 세븐슬로스의 ‘느릿느릿 나무늘보 늘’ ▲루미일러스트 작가의 ‘그대 잘 지내나요’, ‘역에서 기다리면 네 생각이 날 것 같아’ ▲여원미디어의 그림동화 ‘Love You No Matter What’ 등 작품이 운영시간 동안 송출된다.

특히, 축제 시작에 앞선 지난 1일부터 개장 5주년을 맞은 경의선 책거리의 발자취를 전시로 만나볼 수 있는 ‘경의선 책거리: 5년간의 기록전’이 책거리 내 갤러리에서 진행 중이다. 유 구청장은 “책거리 조성을 시작할 당시, 서교·동교동을 중심으로 합정, 상수, 연남동을 아우르는 홍대 지역은 1908개 출판사와 49개의 인쇄사가 모인 출판·인쇄업 집적지이자, 일대가 디자인·출판 특정개발 진흥지구로 지정됨에 따라 371개 출판·디자인업체 인프라를 갖춘 지역이었다”며 책거리 조성 배경을 설명했다.

구는 이곳에서 나오는 책 중 좋은 책을 골라 전시하는 ‘좋은 책 골목’을 만들어 나오자마자 사라지는 양서의 생명을 연장하는 동시에 일자리 창출과 관광자원을 확보하는 것을 목표로 2016년10월 ‘책을 테마로 한 복합문화공간’인 경의선 책거리를 개장했다.

지난 5년간 이곳에서 책 판매를 비롯해 전시, 축제, 저자 사인회 등 다채로운 행사가 진행됐다. ‘경의선 책거리: 5년간의 기록전’은 그동안 진행한 899건의 책문화 프로그램과 참여 작가 및 아티스트 1000여명의 활동을 관람객이 직접 체험할 수 있는 형태로 풀어냈다. 갤러리에는 책거리 조성부터 현재까지의 활동사항을 엮은 5주년 기념 백서도 함께 전시한다. 전시는 내년 2월13일까지 열리며, 관람은 사전예약을 통해 오전 11시부터 오후 8시까지 가능하다.

이밖에도 여행, 문학, 예술 등 7개 분야 독립출판사가 운영하는 9개 책방에서는 책방마다 주제를 정해 관람객에게 책을 소개하는 북 큐레이션도 진행한다. 도서 구매 시 제로페이를 이용하면 결제금액에 따라 에코백, 볼펜 등 ‘경의선 책거리 굿즈’도 받을 수 있다.

구는 코로나19 감염 예방을 위해 축제장 입장 시 발열체크와 QR체크인 확인을 거친 관람객에게 ‘안전 손목띠’를 제공, 전시를 포함한 축제장 한 곳에는 5인 이상 관람을 제한한다. 유동균 구청장은 “경의선 책거리는 이곳을 찾는 시민들이 세상에 나온 책 한권의 가치를 통해 삶의 지혜를 나누는 복합문화 공간이자, 출판 산업 발전의 동력이 돼 온 곳이다. 또 용산선 폐선부지에 조성한 경의선 숲길과 더불어 대한민국의 대표적인 도시재생 공간으로 손꼽히는 곳인 만큼 지역 명소로도 사랑받고 있다”며 “축제를 찾는 모든 분들이 안전하고 즐거운 시간 보내면서 경의선 책거리가 갖는 의미를 다시 한 번 되새겨주길 바란다”고 말했다.

