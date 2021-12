"박근혜 망친 사람이 尹까지"…홍준표, '김건희 두둔' 김재원 직격

[아시아경제 황수미 기자] 홍준표 국민의힘 의원은 윤석열 대선 후보 부인 김건희씨의 허위 경력 의혹을 두둔한 김재원 당 최고위원을 향해 "박근혜 망친 사람이 이젠 윤석열도 망치려고 장난질한다"며 비판했다.

18일 홍 의원은 온라인 플랫폼 청년의꿈에서 한 누리꾼이 "국민의힘은 김씨 의혹을 허위 사실이라고 규정짓는다"는 글을 올리자 이같이 답했다.

이 누리꾼은 김씨의 허위 경력 논란과 관련해 김 최고위원 등이 옹호한 내용의 기사들을 캡처해 함께 올리며 "조국 전 법무부 장관을 감싸던 민주당과 다를 게 없다"고 비판했다.

이에 홍 의원은 "박근혜 정무수석하면서 박근혜 망친 사람이 이젠 윤석열도 망치려고 장난질"이라면서 "나 참 어이없다"고 적었다.

앞서 김 최고위원은 지난 17일 SBS 라디오 방송에 출연해 김씨의 허위 경력 기재가 부주의 차원은 아니지 않냐는 질문을 받고 "제목을 조금 근사하게 쓴 것"이라며 "이런 사안은 범죄를 구성하는 행위가 아니다"라고 답한 바 있다.

김 최고위원은 "대부분의 경우 단순히 이력서 기재로 끝나는 것이 아니라 증빙자료를 첨부한다"며 "붙어있는 증빙대로 기재해야 하는 것이 맞는데 김씨 본인 표현대로 좀 돋보이게 하려고 했다"고 말했다.

그러면서 "민주당이 악의적으로 주장해 마치 범죄처럼 우기고 있다"며 "김씨가 잘했다고 말하는 것이 아니라 범죄 등 잘못한 행위와는 명백히 구분해야 한다"고 덧붙였다.

