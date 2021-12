필리핀, 슈퍼 태풍 '라이'로 사망자 100명 넘은 듯

올해 태풍 중 사망자 가장 많아

[아시아경제 황윤주 기자] 슈퍼 태풍 '라이'가 휩쓸고 지나간 필리핀에서 100명이 넘는 사망자가 나온 것으로 알려졌다.

19일 외신에 따르면 필리핀의 유명 휴양지 중 하나인 보홀주의 아서 얍 주지사는 이날 페이스북에 주 내 시장들의 보고를 인용, 최소 63명의 사망자가 발생했다고 밝혔다. 얍 지사는 또 10명이 실종됐고, 13명이 부상했다고 덧붙였다.

그는 태풍으로 인한 통신 두절로 주 내 48명의 시장 중 33명만 연락이 닿았다고 언급해 사망자가 더 늘어날 수 있음을 시사했다.

외신은 보홀주를 제외한 재난 당국의 공식 사망자 집계는 최소 39명이라고 전했다. 또 태풍이 처음 상륙한 남동부 디나가트섬도 사망자 10명이 발생했다고 밝혔다면서 이에 따라 태풍 라이로 인한 사망자는 최소 112명에 달한다고 보도했다.

알베르토 보카네그라 필리핀 국제적십자연맹(IFRC) 회장은 "지난 10년간을 통틀어 12월에 발생한 태풍 중 가장 강력했다"고 말했다.

한편 태풍 라이는 지난 16일 남부 민다나오 북동부의 관광지인 시아르가오섬에 최대 풍속 시속 195㎞로 상륙했다. 미국 태풍경보센터(JTWC)에 따르면 라이의 최대 풍속은 시속 259㎞에 달해 슈퍼 태풍으로 분류됐다. 필리핀은 매년 평균 20개 안팎의 태풍이 지나가면서 농작물 유실과 가옥 파손 등 피해가 끊이지 않는 나라다.

