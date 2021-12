LG전자, 내년 CES서 입체음향 '사운드 바' 신제품 공개

업파이어링 스피커 3개 탑재

제품 연결성과 다양한 서비스 지원 확장

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자는 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·IT 전시회 CES 2022에서 명품 입체음향으로 완벽한 몰입감을 제공하는 2022년형 사운드 바 신제품을 공개한다고 19일 밝혔다.

LG 사운드 바는 업계 처음으로 사운드바 본체에 업파이어링 스피커 3개를 탑재한 것이 특징이다. 기존 제품은 긴 사각형 형태의 본체 양 끝에 소리를 천장 방향으로 보내는 업파이어링 스피커를 각각 1개씩 탑재했다. 이와 비교해 신제품은 본체 중앙에 업파이어링 스피커 1개를 추가하고 음향을 세밀하게 조절해 기존 대비 더 풍부하고 정교한 입체음향을 구현한다.

이 제품은 본체를 포함해 ▲중저음을 내는 서브우퍼 ▲입체음향을 내는 리어 스피커 등으로 구성돼 LG 사운드 바 중 최다 채널(9.1.5)을 지원한다. 최대 출력은 810W다.

특히 사용자의 뒤편에 설치하는 리어 스피커는 2개의 업파이어링 스피커와 좌우 135도 방향으로 소리를 넓게 발산하는 4개의 서라운드 스피커를 적용해 풍부한 사운드를 전달하도록 제작됐다. 리어 스피커는 무선으로 연결돼 어떤 위치에 설치해도 끊김 없이 웅장하면서도 입체적인 음향을 제공한다고 LG전자는 설명했다.

또 메리디안 오디오의 최신 음향기술로 완성된 명품 사운드와 돌비애트모스, DTS:X 등 입체음향기술과 고품질 음원을 손실 없이 재생하는 eARC도 지원한다. 이에 따라 고객들은 집에서도 영화관처럼 몰입감 넘치는 사운드를 즐길 수 있다고 LG전자는 덧붙였다.

이 제품은 스피커에서 나온 소리가 벽에 부딪혀 반사돼 돌아오는 것을 파악해 설치 공간에 따라 고객이 최적의 음향을 들을 수 있도록 소리를 보정한다. LG TV 사용자는 최신 음질 엔진이 제공하는 풍부한 사운드를 LG 사운드 바를 통해서 즐길 수 있다.

또 구글이나 아마존의 인공지능 스피커와 연동하면 음성만으로 사운드 바를 조작할 수 있다. 애플 에어플레이2와 스포티파이도 지원한다. 무선 연결장치 LG 와우캐스트를 이용하면 LG 사운드 바를 제조사와 관계 없이 TV에 무선으로 연결할 수 있다.

한편 LG전자는 친환경을 위해 LG 사운드 바 모든 제품의 본체에 재활용 가능한 플라스틱을 채택하고 있다. 본체 외관을 감싸는 패브릭은 페트병을 재활용한 소재로 제작하고 제품 포장에는 폐지, 골판지 등의 소재를 활용한다.

김흥순 기자