美금리인상보다 '테이퍼링'에 집중하라

[아시아경제 황준호 기자] 12월 연방공개시장위원회는 예상대로 매파적인 흐름을 나타냈다. 시장도 큰 충격 없이 미국의 긴축 기조를 받아들이는 모습이다. 테이퍼링(자산매입 축소)에 이은, 기준금리 인상을 기정사실화 하는 분위기인 것이다. 그런데 현 시점에서 주목해야 하는 것은 테이퍼링 이후 금리인상 시점이나 횟수가 아니라는 지적이 나온다. 금리 인상은 테이퍼링의 실질 효과 이후 결정되는 것으로 테이퍼링 자체에 집중해야 한다는 지적이다.

팬데믹 이후 미국이 택한 건 양적완화

정용택 IBK투자증권 연구원은 19일 'IBKS 이코노미 모니터' 보고서를 통해 "테이퍼링은 채권 매입규모를 기계적으로 줄여 금리인상으로 건너가기 위한 징검다리가 아니라, 이번 통화정책 정상화 과정에서 훨씬 중요한 의미를 갖는 정책일 수 있다"고 밝혔다.

먼저 코로나19 팬데믹 이후 미국 통화정책의 방향을 정하는 연방준비제도(Fed)는 금리인하가 아닌, 양적 완화를 통해 대응했다. 특히 미국 물가연동채권을 대량으로 매입했다. Fed의 지난해 미국 물가연동채권 순매입 규모는 같은 해 미국 전체 발행액보다 많았다. 올해도 전체 발행액의 40% 가까이를 순매입하고 있다.

Fed가 물가연동채권을 매입한 것은 기대 인플레이션을 높이기 위해서였다. Fed가 물가연동채권을 대량으로 매입한 후 미국 물가연동채권 금리는 일반 국채금리보다 훨씬 가파르게 하락했고 이 차이를 반영하는 채권시장에서의 기대인플레이션은 지난해 하반기 이후 급등했다. 일반국채금리에서 물가연동채권금리를 차감한 수치는 손익분기인플레이션(Break-Even Inflation, BEI)으로, 인플레이션보상 혹은 간접적으로 산출된 기대인플레이션을 의미한다. 기대인플레이션(BEI)의 급등은 실질금리를 빠르게 하락시킨다. 일반적으로 보는 금리는 기대인플레이션을 포함한 명목금리이고 이 명목금리에서 기대인플레이션을 차감한 것이 실질금리이기 때문이다.

큰 폭으로 하락한 실질금리는 경제 주체들의 실질적인 비용 하락 요인으로 작용해 투자와 지출을 자극하지만 특히 주가 등 자산 가격을 자극하는 요인으로 작용한다. 팬데믹 국면에서 자산가격이 큰 폭으로 상승한 것은 표면적으로 넘치는 유동성이 자산시장으로 몰려든 것이지만 그 기저에는 유동성이 만들어낸 실질 금리의 급락이 있는 것이다. 그리고 이 흐름이 디플레이션에 대한 기대를 차단하고 인플레이션에 대한 기대를 유도하는데 크게 기여한 것으로 볼 수 있다.

현 시점에서 중요한 것은 테이퍼링

그런데 국면이 바뀌어 인플레이션에 대한 기대를 억제할 필요가 생겼다면 어떨까. 실물경제에 비해 자산가격이 지나치게 급등해 초래된 금융불균형을 완화해야 하는 시기라면 Fed는 이번 양적완화기에 시행했던 행위를 역으로 적용할 가능성이 높다. Fed가 물가연동채권을 지금과는 다른 방향으로 운용함으로써 기대인플레이션(BEI)을 빠르게 하락시키고 이를 통해 명목기준금리를 움직이지는 않지만 실질금리의 가파른 상승을 유도할 수도 있는 것이다.

정 연구원은 "이는 막연한 명목기준금리 인상보다 이제 본격화되고 있는 테이퍼링 자체를 주목하는 이유"라며 "테이퍼링은 채권 매입규모를 기계적으로 줄여 금리인상으로 건너가기 위한 징검다리가 아니라 이번 통화정책 정상화 과정에서 훨씬 중요한 의미를 갖는 정책일 수 있다"고 전했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr