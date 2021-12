알리바바 "2030년까지 탄소중립 달성"

[아시아경제 조현의 기자] 중국 최대 전자상거래 업체 알리바바가 2030년까지 탄소 중립을 달성하겠다고 밝혔다.

알리바바는 17일 저녁 온라인 투자자의 날 행사에서 "2030년까지 스코프(scope)1, 스코프2 기준으로 탄소 중립 목표를 달성하겠다"고 밝혔다.

기업의 탄소 배출은 스코프 1∼3까지 범주로 나누어 분류한다. 스코프1은 제품 생산 등으로 기업이 직접 배출한 탄소 배출까지 포괄하는 가장 좁은 개념이다. 스코프2는 공장 등 사업장에서 사용하는 전기와 동력을 만드는 과정에서 배출된 간접 배출까지 포함한다. 스코프3은 공급망과 물류, 제품 사용 및 폐기 단계에서 발생하는 탄소 배출까지 모두 포함하는 가장 넓은 범위다.

알리바바가 2030년까지 기본적으로 자체 사업 범위 내에서 탄소 중립을 달성하겠다는 목표를 제시한 것으로 볼 수 있다. 알리바바는 스코프3 기준과 관련해 "2030년까지 탄소 배출 집약도를 2020년 대비 50% 절감하겠다"는 목표를 제시했다. 탄소 배출 집약도는 기업의 탄소 배출량을 매출액이나 자산으로 나눠 측정하는 단위당 탄소 배출량을 뜻한다.

알리바바는 또 2035년까지 한층 확장된 '스코프3+'를 기준으로 1.5Gt(기가톤)의 탄소 배출을 줄일 것이라고 밝혔다. 창업자 마윈의 정부 공개 비판 이후 곤경을 겪는 알리바바가 '공동 부유'에 참여한다는 약속에 이어 시진핑 국가주석이 주창한 탄소 배출 저감에 동참 의지를 보이면서 당국에 적극적으로 복종하겠다는 뜻을 드러냈다는 분석이 나온다.

알리바바가 제시한 2030년 탄소 배출 중립 목표는 국가 차원의 목표보다 30년 이르다. 시진핑 주석은 작년 9월 유엔총회 연설에서 자국의 탄소 배출량이 2030년까지 정점을 찍고 내려가 2060년에는 탄소 중립을 실현하겠다는 목표를 제시했다. 중국에서는 이를 계기로 저탄소 녹색 성장이 최우선 국정 기조 중 하나로 부상했다.

