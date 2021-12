빚에 묶인 30대…가계부채 폭증 주도

30대 가구주 부채 평균 1억1190만원

5대銀, 전세대출 중 30대 비중 최고

금리 인상기 채무상환능력 약화 우려

이자 부담 완화책·세심한 출구전략 필요

[아시아경제 이광호 기자]서울 마포에서 음식점을 운영하는 이재경(37·가명)씨는 지난해 7월 신혼집으로 경기도 고양시 한 아파트를 5억원에 구매했다. 주택담보대출로 2억원을, 부족한 자금은 신용대출과 부모에게 빌려 메웠다. 김 씨는 주변인들이 주식과 가상화폐에 투자해 돈을 벌었다는 얘기에 마이너스통장을 개설해 1억도 대출했다. 집값과 투자금 대부분을 영끌(영혼까지 끌어모음)한 셈이다. 김씨는 "코로나19에 따른 사회적 거리두기로 영업이 제한되면서 매출이 반토막났다"며 "무작정 손을 놓고 있을 수 없어 돈을 벌어보잔 생각에 무리하게 대출을 받았는데 이자 부담이 갈수록 높아져 매일 밤잠을 설치고 있다"고 한숨을 내쉬었다.

30대가 한국경제 뇌관으로 꼽히는 가계부채 폭증을 주도한 것으로 조사됐다. 부동산 및 주식·가상화폐 투자 열풍에 휩쓸려 영끌(영혼까지 끌어모음), 빚투(빚내서 투자) 여파와 집값 급등으로 전월세보증금을 충당하기 위해 과도하게 빚을 냈기 때문으로 풀이된다. 급격한 금리 인상 기조 속 재무건전성이 취약한 청년층의 채무상환능력이 약화될 가능성이 커 이자 부담 완화책 및 세심한 출구전략이 필요하다는 지적이 나온다.

18일 통계청·한국은행·금융감독원이 공동으로 진행한 ‘2021년 가계금융복지 조사’에 따르면 올해 3월 말 기준 30대 가구주의 부채는 평균 1억1190만원으로 전년(1억82만원)대비 11.0% 늘었다. 30대 빚은 지난해 처음으로 평균 1억원을 돌파한 데 이어, 올해 모든 연령대 중 유일하게 두 자릿수 증가율을 기록했다.

임경은 통계청 복지통계과장은 "30대에서 전월세보증금 보유비율이 증가하고 주식채권펀드 보유율이 크게 증가한 것이 영향을 미쳤다"고 분석했다.

실제 모든 연령대 중 40대의 빚이 1억2208만원으로 가장 많지만 30대 부채가 더 급격히 불어나면서 간극은 계속 좁아지는 추세다. 지난해엔 40대 부채가 30대보다 평균 1200만원 많았지만, 올해는 1000만원 정도로 격차가 줄었다.

30대 가구가 가진 부채의 84%에 해당하는 9404만원이 금융부채였다. 이중 평균 담보대출액은 7425만원으로 40대(7163만원)를 넘어 전 연령대에서 가장 컸다.

국회 기획재정위원회 소속 정운천 국민의힘 의원실에 따르면 지난 6월 말 기준 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 시중은행의 전세자금대출 규모는 148조5732억원로 역대 최대를 기록했다. 전 연령대에서 30대(63조6348억원)가 42.8%를 차지해 그 비중이 가장 높았다. 40대(36조3760억원), 20대(24조3886억원), 50대(17조2969억원) 순이었다.

문제는 빚은 점점 불어나는데 대출 이자는 계속 오르고 있다는 것이다. 한은이 기준금리 인상을 단행하면 시중금리도 올라 대출을 받은 가계의 이자 부담이 커진다. 현재 가계부채 중 변동금리 대출은 약 75%를 차지한다. 30대의 금융권 대출(평균 9404만원) 중 변동금리 대출이 전체 평균과 비슷한 75% 정도일 경우 금리가 1%포인트 오르면 한 해에 내야 하는 이자가 약 70만원 증가한다.

국회 정무위원회 소속 윤두현 국민의힘 의원에 따르면 개인대출 금리가 1%포인트 인상하면 이자 부담은 11조8000억원 늘어나는 것으로 추정됐다.

특히 다중채무자(3개 이상 금융기관에서 대출) 대출 중 청년층 비중이 크게 늘어 가계부채의 부실 위험은 더욱 커지고 있는 상황이다. 지난해 말 청년 다중채무자 대출잔액은 전년 대비 16.1% 급증한 130조원에 달한다.

전문가들은 이 같은 문제에 대응하기 위해 청년들의 고용 문제를 포함한 경제·기업환경 전반에 대한 고찰이 시급하다고 조언한다. 단순히 대출을 관리·억제하는 식의 단기적 금융정책만으로는 근본적인 문제의 해결이 어렵다는 것이다.

성태윤 연세대 경제학과 교수는 "노동시장 전반의 경직성이 심화되는 상황에서 경기가 후퇴하다보니 왕성하게 일을 해서 소득을 일으켜야 하는 청년층이 특히 큰 타격을 입을 수밖에 없고, 자금난을 해소하기 위해 대출에 의존하는 경향이 짙어진 것"이라고 지적했다.

성 교수는 이어 "이런 가운데 부동산 가격이 증가하면서 전월세 자금 수요가 크게 확대되고, 여기에 대응할 목적으로 또다시 대출에 의존하는 흐름이 이어지고 있다"고 분석했다.

김대종 세종대 경영학부 교수는 "우리나라 청년 고용률은 실질적으로 45% 선에 머물고 있고 향후 청년일자리가 확대될 여지도 줄어들고 있다"며 "청년층의 금융부담 증가를 해소하기 위해 가장 좋은 정책은 양질의 일자리를 많이 만들어주는 것"이라고 강조했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr