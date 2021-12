수도권·강원도에 대설특보…함박눈 최대 8cm 쌓여

오후부터 수도권·충남내륙·강원영서에 눈

남북으로 긴 눈구름, 1~2시간 강하게 내려

강수량 대비 적설 효율 높아 최대 8cm 쌓여

19일부터 기온 회복, 20일부터 평년 웃돌아

[아시아경제 한진주 기자] 토요일인 18일 전국 대부분 지역에 한파특보가 발효됐고 이날 오후 수도권 중심으로 강한 눈이 내리겠다.

이날 서해상에서 만들어진 눈구름대가 동진하면서 서울 등으로 이동하고 있다. 기상청은 이날 오전 10시를 기해 서울을 포함한 수도권 서부와 강원 중·남부 내륙에 대설예비특보를 발표했다.

오후부터 밤 사이에 사이에 눈이 내리면서 수도권과 강원 내륙·산지에 3~8cm, 인천과 경기 서해안, 충청권, 전라권에 1~5cm 가량의 눈이 쌓일 것이라고 예보했다.

기상청은 "수도권과 강원영서에 짧은 시간 동안 눈이 강하게 내려 가급적 개인 차량 이용을 줄이고 대중교통을 이용하거나, 차량 운행 때는 저속 운행하고 안전거리를 확보하는 등 교통안전에 각별히 유의하기 바란다"고 당부했다.

우리나라 남서쪽에 놓인 고기압으로 인해 해상에서 습한 공기가 유입되면서 서울 등 수도권을 중심으로 눈구름대의 영향을 받는다. 눈 구름대는 오후 2시부터 4시까지 서울과 수도권·충남내륙, 오후 3~5시에 강원 영서에 영향을 줄 것으로 예상된다.

눈은 이날 오후와 19일 새벽 사이, 두 차례에 걸쳐 내릴 것으로 예상된다. 18일 밤에 잠깐 소강상태를 보이다가 중부지방에서 19일 자정부터 새벽 사이에 2차로 눈이 내린다.

한상은 기상청 기상전문관은 "눈구름대가 상층 찬공기와 만나 대기가 매우 불안정해지면서 1~2시간 동안 매우 강한 강도로 눈이 내린다"며 "구름이 국지적으로 솟아오르는 형태로 높게 발달하면서 지역간 적설량 편차도 매우 클 것"이라고 말했다.

이번 눈은 강수량에 비해 적설 효율이 20배 가량 높다. 수도권의 강수량은 5mm 남짓이지만 적설량이 3~8cm에 달할 것으로 예상된다. 오후 3시~6시 사이에 수도권에서 1~2시간 동안 강한 눈이 내리면서 일부 지역에서는 눈이 8cm 넘게 쌓이는 곳도 있겠다.

한 전문관은 "오후에 내리는 눈은 강수량 대비 적설량이 매우 큰 함박눈으로 올 들어 처음으로 중부지방에 적설이 클 것으로 예상돼 철저한 대비가 필요하다"며 "강한 강도의 눈이 시간당 3cm까지 쌓이면서 도로 정체가 예상된다"고 설명했다.

기온은 18일 낮부터 오르면서 19일에는 평년 기온을 회복하겠다. 19일 아침 최저기온은 -9~3도, 낮 최고기온은 1~9도로 예상된다. 20일에는 평년보다 3~7도 가량 오른다.

한 전문관은 "18일까지 올 들어 가장 춥고 19일까지 비교적 추운 날씨가 이어지다가 크리스마스 전후로 다시 추워질 것"이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr