울산시, ‘주력품목’ 개발 지원한다 … ‘지역선도산업단지 연계협력사업’ 착수

총사업비 16억원 투입, 산단 입주기업 시제품 연구토록

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산시가 지역산업 주력업종 품목의 시제품 연구를 지원하는 사업에 뛰어들었다.

울산시는 산업통상자원부의 지원을 받아 ‘지역선도산업단지 연계협력사업’을 추진한다고 19일 밝혔다.

이번 ‘연계협력사업’은 올해 3월 정부가 ‘산단 대개조 사업 지역’으로 선정한 울산, 경기, 경남, 부산, 전북 등 5개 지역에서 추진된다.

사업기간은 2022년부터 2023년까지 2년간이며 사업비는 총 16억 원(국비 11억원)이다.

사업 내용은 자동차 조선 화학 등 울산산단 대개조 주력업종의 유망 품목을 조기에 사업화로 이끄는 것이다. 울산시는 ‘시제품 성능 평가’의 연구개발(R&D) 과제를 지원한다.

지원대상은 산단 대개조 거점인 울산·미포국가산단과 연계단지인 테크노·매곡 일반산단, 연계지역인 친환경자동차벨트의 입주기업과 다른 시·도 산업단지 입주기업체 간 ‘산·산 컨소시엄’으로 한다. 대학과 연구소 등 비영리기관 참여도 가능하다.

울산지역사업평가단이 사업을 주관해 추진한다. 평가단은 내년 1월 정식 공모를 해 과제별 선정 평가를 통해 대상 기업체를 선정하고 협약을 체결할 예정이다.

울산시 관계자는 “이번에 선정된 사업은 산단 기업 간 기술 협력을 통해 유망 품목의 조기 사업화를 유도하는 것”이라며, “지역산업 경쟁력을 강화하는 산단 대개조 사업의 밑거름을 놓겠다”고 말했다.

