탁현민 "윤석열 후보, 文 대통령보다 셀카 열심히 찍으시던데" 저격

"野 대통령 후보가 정상외교 효과 모르는 건 참담"

[아시아경제 임주형 기자] 탁현민 청와대 의전비서관이 문재인 대통령의 이른바 '호주 셀카'를 두고 비판한 윤석열 국민의힘 대선 후보를 향해 "셀카는 대통령보다 윤 후보가 더 많이 열심히 찍으시더라"라고 응수했다.

탁 비서관은 17일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "부디 방역에 철저히 해주시기를 부탁드린다"라며 이같이 꼬집었다.

이어 "셀카를 찍은 장소는 관광지가 아닌 호주총리 관저이고, 대한민국 대통령으로서는 처음 초청된 것으로 알고 있다"라고 덧붙였다.

또 "야당의 대통령 후보가 '정상외교'의 의미와 효과를 모른다는 것은 참담한 일"이라며 "(윤 후보가) '현직 대통령이 지지율에만 신경쓴다'는 말씀도 하셨는데, 대통령은 지지율이 아니라 국정에 신경을 쓰고 계시고 지지율은 아마도 윤 후보의 주요 관심사가 아닐까 싶다"라고 질타했다.

탁 비서관은 논란이 불거진 사진에 대해 "호주 총리의 부탁으로 양국 정상이 찍은 셀카"라며 "상대국 정상이 호의와 친근함으로 요청하면 어떤 상황에서도 웃으며 해야 하는 것이다. 이것도 대통령의 일"이라고 강조했다.

그러면서 "하나만 더 말하자면 호주 역시 곧 선거가 있다고 한다. 우리와 비슷한 정치 일정을 지나고 있는 셈"이라며 "이번 순방기간 중 곧 총리직에 출마할 호주 야당 대표 접견도 있었는데, 야당 대표도 자국 총리에 대해 험담하거나 국빈 일정을 가지고 뭐라고 하는 말을 당연히 들어보지 못했다"라고 덧붙였다.

앞서 문 대통령은 지난 12일부터 15일까지 나흘간 호주 순방 일정을 진행한 뒤, 공식 페이스북 계정에 스콧 모리슨 호주 총리 내외와 함께 찍은 사진을 게재한 바 있다. 이 '셀카'는 호주의 유명 관광지인 시드니 오페라하우스를 배경으로 했다.

사진과 함께 올린 글에서 문 대통령은 "호주를 방문한 것은 광물과 희토류 공급망 협력, 방산협력을 위한 것"이라며 "탄소중립 기술을 나누고 수소협력, 우주 개발도 함께할 것이다"라고 강조했다.

그러나 이를 두고 윤 후보는 17일 페이스북에 쓴 글에서 "대통령의 소셜미디어에는 관광지 셀카가 아닌 코로나와 맞서는 의료진과 국민의 이야기가 올라가야 한다"라고 비판했다.

윤 후보는 "코로나 하루 확진자가 곧 1만명을 넘어설 태세고, 사망자가 속출하고, 의료체계가 더 이상 버틸 수 없는 게 현재 우리나라가 처한 상황"이라며 "그러나 문재인 정부는 자기 자신까지 속이고 있다. 그러니 태연하게 시급한 외교 사안도 없는 호주까지 가서 SNS에 시드니 오페라하우스에서 찍은 셀카를 올리는 것"이라고 꼬집었다.

그러면서 "문재인 정부의 국정 운영의 문제점으로 사람들이 가장 많이 지적한 것이 쇼와 자화자찬"이라며 "온통 지지율에만 신경 쓰는 대통령, 그런 대통령에게 아부하며 부추기는 참모들의 정부. 국민들에게는 재앙이다"라고 질타했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr