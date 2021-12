김동식·홍인표·이태손 대구시의원 발의안 줄줄이 통과

생활임금제·자율주행 자동차 시범 운행지구·과학기술진흥사업 관련

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 대구시의회 경제환경위원회 김동식, 홍인표, 이태손 의원의 발의안이 17일 상임위원회에서 가결돼 오는 21일 본회의 통과 후 시행될 예정이다.

김동식 의원은 ‘대구시 생활임금 조례안’을 대표 발의했다.

생활임금은 근로자가 생계유지를 넘어 여유로운 생활을 하도록 최저임금보다 높은 수준의 임금을 지급하는 제도로 2013년 서울 성북구를 시작으로 대구·경북을 제외한 전국 대부분 지자체에서 시행하고 있다.

적용 대상은 공무원을 제외한 대구시 소속 근로자와 공공기관 근로자, 시로부터 사무를 위탁받거나 공사, 용역 등을 제공하는 기관과 업체에 소속된 근로자, 공공기관과 하수급인이 고용한 근로자 등이다.

생활임금위원회의 심의를 거쳐 대구시장이 결정하며 오는 21일 본회의 의결을 통과하면 공포일부터 시작돼 2023년 1월 1일에 최초 적용된다.

김 의원은 “일하면서도 생계를 걱정해야 하는 근로빈곤층의 문제를 해결하고 저임금근로자의 임금을 올려 임금 격차를 줄일 수 있다”며 “임금이 늘어나면 소비도 증가해 삶의 질이 높아질 것”이라고 말했다.

홍인표 의원은 ‘대구시 자율주행 자동차 시범 운행지구 운영 및 지원 조례안’을 대표 발의했다.

자율주행 자동차 시범 운행지구 운영을 위한 지구 내에서의 자율주행 자동차 운송사업자의 한정운수면허 신청·변경·연장·취소 등에 관한 사항을 발의안에 실었다.

자율주행 자동차의 원활한 운행을 지원하기 위한 자율주행 시설 설치와 관리 사항 등도 규정했다.

우리나라 대표 자율주행기술이 실증되고 관련 산업 발전과 미래먹거리 창출에 이바지하도록 제도적 지원이 필요하다고 설명했다.

홍 의원은 “효과적인 지원체계를 구축해 자율주행기술을 한층 도약시키고 지역경제 발전과 일자리 창출에 이바지하기를 기대한다”라고 말했다.

이태손 의원이 대표 발의한 ‘대구시 과학기술진흥 조례 일부 개정조례안’도 시행될 예정이다.

과학기술진흥사업은 지역경제 발전을 위해 중소기업 기술지도, 지역사회개발, 특허심사 등을 지원한다.

개정 조례안은 성과관리 전담 조직을 지정해 과학기술진흥사업 관리체계를 체계적으로 구축하게 했고 연구개발 사업 운영에 책임성을 강화하도록 관련 규정을 정비하는 내용이다.

이 의원은 “과학기술진흥사업 범위가 확대되고 복잡해져 체계적으로 관리할 체계를 구축해야 한다”며 “지역에서 이뤄지는 연구개발사업과 관련 사업이 더 많은 성과를 내 지역경제에 힘이 되길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr