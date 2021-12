금산인삼랜드(통영방향)휴게소는 코로나19 방역지침으로 매장 운영시간 단축을 하고 있어 간단한 간식, 커피를 구매하지 못하고 화장실만 이용하는 고객들의 불편을 최소화 하기위해 무인존을 설치하여 운영하고 있다고 17일 밝혔다.

금산인삼랜드(통영방향)휴게소장은 “무인존에는 고객들이 저렴한 가격에 균일한 맛을내는 좋은 품질의 커피를 마실수 있게 만드는 무인커피머신과 장시간 운전으로 쌓인 피로를 풀수 있는 안마기 등을 비치하여 휴게소 이용객들의 안전과 불편을 최소화 하는데 최선을 다하고 있다”라고 말했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr