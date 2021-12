금산인삼랜드(통영방향)휴게소는 위해식품차단시스템을 8일부터 운영을 하고 있다고 17일 밝혔다.

위해식품차단판매시스템은 식품의약품안전처에서 제공하는 회수, 판매 중지 제품 정보를 이용해 고속도로 휴게소 먹거리에 사용되는 식자재 위해식품이 발생하면 입고단계에서 자동으로 차단한다.

금산인삼랜드(통영방향)휴게소장은 “위해식품차단시스템 운영으로 식품 조리 및 판매자가 사전에 위해식품 정보를 인지하지 못해도 시스템을 통해 부적합 식자재가 자동 차단돼 휴게소 판매 식품의 안전을 확보할 수 있게 됐다”라고 말했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr