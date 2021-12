U+아이들나라, 양방향 교육 서비스 업데이트… 맞춤형 콘텐츠 추천

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 14,350 전일대비 400 등락률 +2.87% 거래량 1,296,124 전일가 13,950 2021.12.17 14:25 장중(20분지연) 관련기사 美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피LG유플러스, 마이데이터 시범서비스 '디키타카' 오픈LG유플러스, 취준생 위한 토익학습 무료 이용권 증정 이벤트 close 가 아이들의 양방향 학습을 돕기 위해 키즈 콘텐츠 'U+아이들나라'의 기능을 강화한다.

LG유플러스는 아이의 양방향 학습을 도울 '인터랙티브 퀴즈'와 아이의 관심사에 따라 콘텐츠를 추천해주는 프로필 기능을 U+아이들나라 모바일 애플리케이션에 추가했다고 17일 밝혔다.

인터랙티브 퀴즈는 아이가 U+아이들나라를 통해 영상으로만 보던 책, 영어교육 콘텐츠를 퀴즈를 풀며 한번 더 학습에 흥미를 가질 수 있도록 설계됐다. U+아이들나라 VOD 중 '퀴즈'라는 표시가 있는 영상을 시청하면 영상과 관련된 여러 유형의 퀴즈를 풀 수 있다.

U+아이들나라 속 '책 읽어주는 TV' 메뉴에서는 △키즈스콜레 STEPS 그림테라피 △사이언스 메이커 △마마파파 △그레이트 북스 등 인기도서를 본 뒤 퀴즈를 풀며 아이가 이해한 내용을 복습할 수 있다. '영어유치원'에서는 △청담어학원 △BBC △하이라이츠 △페파피그 △바다나무 등 인기 영상 1000여편을 시청하고 인터랙티브 퀴즈를 풀 수 있다.

인터랙티브 퀴즈와 함께 추가된 '프로필'은 U+아이들나라를 이용하는 아이에게 맞춤형 콘텐츠를 추천하기 위한 기능이다. 아이들나라 모바일 앱에서 아이의 이름·성별·나이를 입력하고 아이와 부모의 관심사를 넣으면 바로 프로필이 생성된다. 아이의 프로필을 등록하면 아이의 연령 및 좋아하는 관심사뿐 아니라 부모가 보여주고 싶은 주제의 영상까지 반영해 콘텐츠를 추천한다. 아이의 시청이력을 분석해 정확도 높은 추천 서비스를 제공한다. 자녀별로도 프로필을 등록해 아이별 맞춤형 아이들나라를 이용할 수 있다.

이에 더해 U+아이들나라는 영어교육 콘텐츠를 추가해 영어 수준별 학습을 한층 강화했다고 설명했다. 작년부터 협업을 이어온 청담러닝과 함께 영어유치원의 교육 방식을 집에서도 할 수 있는 '오늘의 영어 시즌2'를 U+아이들나라에서 독점 제공한다. 교육효과를 높일 수 있도록 청담어학원의 영어유치원 '아이가르텐'에서 사용 중인 실물 교재를 U+아이들나라에서 독점 판매하며, 해당 도서를 구매한 고객은 U+아이들나라 모바일 앱을 통해 'AR 도서 서비스'를 이용할 수 있다.

박종욱 LG유플러스 아이들나라사업단장은 "아이들이 단순히 영상을 시청하는 것을 넘어 다양한 양방향 서비스들을 통해 교육적인 효과를 느낄 수 있도록 기획했다"며 "이번 인터랙티브 퀴즈와 프로필 기능 업데이트를 시작으로, U+아이들나라가 더 많은 아이들이 즐거워하고 부모들이 만족하는 아이 맞춤형 플랫폼이 될 수 있도록 진화해 나가겠다"고 전했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr