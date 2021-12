◆환경부 <국장급 전보>▶대변인 주대영 ▶자연보전국장 김종률 ▶한강홍수통제소장 홍정섭 <과장급 전보>▶물이용기획과장 진명호 ▶물환경정책과장 이상진 ▶수생태보전과장 이병훈 ▶수자원관리과장 문종진 ▶자연생태정책과장 강성구 ▶금강유역환경청 유역관리국장 이가희 ▶화학물질안전원 기획운영과장 손명균 ▶기후경제과장 최민지 ▶국제협력과장 송용권▶물산업협력과장 문제원 ▶폐자원관리과장 전완

