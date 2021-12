'성장단계부터 생명존중의식 키운다'‥ 경기도, 교육프로그램 보급

'생명 존중', '책임 돌봄', '동물 복지', '동물 안전' 4가지 주제

[아시아경제 라영철 기자] 경기도는 "도 내 미취학 아동(5~7세) 대상 '맞춤형 동물보호 교육프로그램' 보급에 나선다"고 16일 밝혔다.

이날 도에 따르면, 프로그램은 누리과정 '생명 존중', '책임 돌봄', '동물 복지', '동물 안전' 4가지 주제를 중심으로 총 16개의 활동 안으로 구성했다.

노래와 동화구연, 그림 그리기, 놀이 활동, 사진, 영상 등 다양한 방식으로 어린이들이 일상에서 알아야 할 동물 보호 습관, 동물과 함께 할 때 주의 사항, 동물 존중에 대한 지식을 배운다.

특히 아동들이 동물을 만지고 구경하는 '도구'나 '물건'이 아닌, 공감과 존중, 책임이 필요한 생명체라는 존재로 인식하도록 했다.

도는 지난 5월부터 11월까지 성서대학교 산학협력단과 함께 교육프로그램 개발을 진행했다.

