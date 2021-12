강원수출 '25억 불 목표 조기 달성'‥ 사상 최고액

전선·합금철·의약품·화장품 등 품목 큰 폭 증가

연말까지 총 수출액 27억 불 상회 전망

[아시아경제 라영철 기자] 강원도는 "2021년 11월 기준으로 수출액 25억 155만 불을 달성하면서 올해 수출 목표인 25억 불을 조기 돌파했다"고 16일 밝혔다.

도가 제시한 한국무역협회 수출통계 자료에 따르면 강원수출 25억 불 달성에 기여한 주요 품목은 의료용 전자기기, 자동차 부품, 합금철, 전선, 의약품, 화장품이며, 기존 대기업의 선전과 함께 중소기업의 성장이다.

기존 수출 상위 품목이었던 합금철의 경우 그간 감소 추세에서 글로벌 경기가 회복하며 117.4% 성장했다. 코로나19 시기 신규 성장 품목인 전선은 258.6%, 의약품은 52.3%, 화장품은 169.8% 등 급성장했다.

또한 강원중소벤처기업청은 올해 도 내 중소기업 수출액은 전년보다 14.2% 증가한 8억 9000만 불(한화 1조 578억 원)로 예상했다.

도가 온라인 수출 시장 개척에 노력해온 의료기기, 의약품, 화장품 등에서 중소기업 성장세도 수출 증가에 한몫했다.

'수출의 탑' 규모도 달라져 지난해 1000만 불 탑 이상이 3개에서 올해는 10개로 규모 면에서 큰 증가를 나타냈다.

2000년부터 3억 3791만 불 집계를 시작한 이래 강원 수출 역사에서 최대 수출액은 2013년 21억 7328만 불이었다.

그 이후 20억 불 수준을 유지해오다 올해 역사상 처음으로 25억 불을 돌파하며 새로운 기록을 쓰게 됐다.

안권용 글로벌투자통상국장은 "2021년 강원수출 목표 25억 불 조기 달성은 온라인 수출 시장 개척에 집중한 결과"라며 "내년 강원수출 목표도 30억 불로 높여 기업 등 유관 기관과 함께 노력해 나가겠다"고 말했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr