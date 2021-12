17~18일 올 겨울 가장 춥다…토요일 전라권 등 대설

기상청, 서울·경기·강원에 한파주의보 발표

17일 중부지방 아침 최저기온 영하 10도

17일 전라권 중심으로 5~15cm 눈 쌓여

18일은 수도권 중심으로 눈 내려

[아시아경제 한진주 기자] 오늘 밤부터 기온이 떨어지면서 17일과 18일은 올 겨울 들어 가장 춥겠다. 금요일인 17일에 전라권과 충청·경상 서부 내륙 지역을 중심으로 많은 눈이 내리겠다. 18일에는 수도권과 중부지방에 눈 소식이 있다.

16일 기상청은 정례브리핑을 열고 17~18일 기온이 전날보다 5~10도 떨어지고 중부지방은 아침 최저기온이 영하 10도 내외를 기록할 것이라고 밝혔다. 경기 동부내륙·강원 산지는 영하 15도 내외까지 기온이 내려간다. 기상청은 이날 23시를 기해 서울과 강원도, 경기도에 한파주의보를 발표했다.

한상은 기상청 기상전문관은 "17~18일은 올 겨울 들어 가장 춥고, 이번 한파의 강도는 강하지만 지속 시간이 길지 않을 것"이라며 "해상과 내륙의 기온차로 인해 만들어진 눈 구름이 내륙으로 유입되면서 17일에 충청 이남 서쪽지역에 큰 눈이 내릴 것"이라고 설명했다.

17일에는 올 겨울 들어 가장 많은 눈이 내리겠다. 17일 예상 적설량은 ▲전북, 전남권 북부, 울릉도·독도 5~15cm ▲충남 서해안, 전북 북동내륙, 제주도 산지 3~8cm ▲충남권 내륙, 충북 중·남부, 전남 남부, 경상서부내륙, 제주, 서해5도 1~5cm다.

눈은 17일 오전 9시부터 오후 6시 사이에 집중적으로 내릴 것으로 보인다. 통상 해수면과 대기 온도차(해기차)가 15도 이상일 때 눈구름이 발달하는데 현재 해기차가 25도 이상까지 벌어져 눈구름이 발달하기 좋은 조건이 만들어졌다.

한 기상전문관은 "북서쪽에서 한기가 강한 바람을 타고 우리나라로 유입되고 해수면과 대기 온도차가 커져 눈구름이 크게 발달할 것"이라며 "눈구름이 서해상에서 발달해 내륙으로 들어오면서 많은 눈이 충청 이남지역에 내릴 것"이라고 설명했다.

17일 아침 최저기온은 -7~3도, 낮최고기온은 -5~5도로 예상된다. 18일 아침최저기온은 -15~-3도, 낮최고기온은 -1~5도에 머무르겠다. 17일에는 서해안과 동해안 산지에 강풍이 예상되며 야외진료소 등 시설물 관리에도 신경을 써야 한다. 항공기 운항에도 차질이 생길 수 있다.

한 기상전문관은 "가급적 이번 금요일부터 주말까지는 야외활동을 자제하는 것이 좋고 야외업무 종사자들은 체온 유지에 각별히 신경써야한다"고 당부했다.

18일에는 수도권을 비롯한 중부지방에 눈 예보가 있다. 북서쪽에서 저기압이 남하하고 내륙에 찬공기가 뒤덮인 상태에서 수증기가 유입되면서 눈구름이 만들어진 영향이다. 중부지역 대부분이 영하인 상태로 눈이 쌓여 도로교통 안전에 각별히 유의해야 한다.

한 기상전문관은 "18일 오후시간대와 19일 새벽으로 두차례에 걸쳐 눈이 내릴 것으로 예상되는데 상층에서 내려오는 기압골이 강하고 남쪽으로 빨리 유입되면서 두가지 조건이 합쳐지면서 적설량이 늘어날 가능성이 있다"고 분석했다.

일요일인 19일 낮부터 한파가 물러가고 20일 서울 아침 최저기온이 영상으로 회복된다. 25일을 전후해 다시 한파가 찾아올 것으로 예상된다.

