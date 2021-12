광주 남부소방서, 장영미 소방위 올해 '영웅 소방관' 수상

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 남부소방서(서장 이정자)는 예방안전과 장영미 소방위가 16일 2021년 ‘영웅 소방관’에 선정됐다고 밝혔다.

이날 영웅소방관 시상식은 서울 마포소방서에서 열릴 예정이었으나 코로나19 상황을 고려해 에쓰오일 본사에서 최고 영웅소방관만 참석해 진행됐으며 장 소방위를 비롯해 전국에서 영웅소방관으로 뽑힌 7명은 표창장과 상금을 자체 전달받는 것으로 간소화됐다.

장 소방위는 1997년 광주 소방공무원으로 임용돼 6700여 건의 화재·구급 현장에 출동했으며, 심정지로 생명이 꺼져가는 환자 3명을 소생시켜 하트세이버 인증을 받았다.

또한 15개의 각종 자격증을 보유하고 예방·민원·행정 등 다양한 분야에서 뛰어난 업무능력으로 보여 왔다.

장 소방위는 “이 영광을 코로나19에도 각자의 위치에서 직무에 전념하고 있는 동료 소방관들과 함께 나누고 싶다”며 “앞으로도 소방관의 긍지와 자부심을 가지고 시민의 생명과 재산을 보호하는데 최선을 다하겠다”라고 말했다.

영웅소방관은 각종 재난 현장에서 위험을 무릅쓰고 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 헌신한 모범소방관을 격려하기 위해 에쓰오일과 사회복지협의회 공동주관으로 시행하는 상이다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr