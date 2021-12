필리핀 '슈퍼 태풍' 강타…주민 4만여명 대피

필리핀에 16일 '슈퍼 태풍'이 상륙했다. 4만명이 넘는 주민이 태풍을 피해 대피한 것으로 알려졌다.

일간 필리핀 스타 등 현지 언론과 외신에 따르면 풍속이 시속 185㎞에 달하는 태풍 라이가 이날 오후 1시30분께(현시지간) 남부 민다나오 북동부의 시아르가오 섬에 상륙했다.

미국태풍경보센터(JTWC)는 라이의 최대 풍속이 시속 259㎞에 달해 슈퍼 태풍으로 분류했다. 재난 당국은 라이의 상륙에 대비해 남부와 중부 일부 주에 태풍 경보를 발령했다.

주민 4만5000여명은 태풍을 피해 긴급 대피소로 이동한 것으로 알려졌다. 태풍 이동 경로에 있는 해안가와 저지대 마을 주민 등은 홍수와 산사태 등이 우려돼 대비하고 있는 상황이다.

필리핀은 연평균 20개 안팎의 크고 작은 태풍의 영향을 받는다. 라이는 올해 필리핀을 상륙한 태풍 중에서도 가장 강력한 것으로 꼽힌다.

