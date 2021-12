<에너지공기업 주요 탄소중립 추진방향>

-한전 : 선제적 송·배전망 구축 및 안정성 강화, 에너지 효율향상 촉진

-발전5사 : 석탄발전 LNG로 연료전환(~2034년 석탄발전 24기 LNG 전환), 신재생에너지 발전 확충(~2035년 43GW 확충)

-한수원 : 안전한 원전 운영, 재생에너지 사업 확대(2050년 태양광 43.1GW·풍력 2.2GW 목표)

-석유공사 : 안정적 자원확보를 위한 석유개발·비축사업 지속 추진

-가스공사 : 수소 플랫폼 구축(청정수소 도입·생산, 수송용 생산기지 및 충전소 인프라 구축 등),

-광해광업공단 : 친환경 광산개발 투자·기술지원, 폐광지역 내 신재생에너지 보급확산

-가스안전공사 : 수소 관련 시험검사 인프라 구축, 수소 전주기 안전기준 마련

-에기평 : 탄소중립 로드맵 연계 대규모 예타 추진, 탄소중립 R&D 개방형 기획 추진

주상돈 기자 don@asiae.co.kr