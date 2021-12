기아, 다목적차량 '카렌스' 공개…"인도 패밀리카 시장 공략"

인도 가족 고객 특성 맞춰 3열·7인승으로 설계

1.6자연흡기 엔진·1.4ℓ 터보엔진 탑재

인도시장 동급 최고 안전?편의사양

[아시아경제 이기민 기자] 기아가 인도 패밀리카 시장 공략을 위해 새로운 다목적차량(MPV) 모델을 새롭게 출시한다.

기아는 16일 '기아 카렌스 월드 프리미어' 영상을 통해 인도 시장 공략형 MPV 신차 '카렌스'를 공개했다. '카(Car)'와 '르네상스(Renaissance)'가 조합된 카렌스는 1999년 기아에서 출시한 MPV 모델명이다. 기아는 이번 신차를 통해 신흥국가 MPV 시장에서 제2의 중흥기를 실현하고자 한다고 설명했다.

기아는 카렌스 개발 초기부터 인도의 가족단위 고객 특성에 맞춰 긴 휠베이스 기반의 7인승 차량으로 설계했다. 인도 자동차 산업 수요가 회복세를 보이고 있는 가운데 경쟁사들의 MPV 라인업 확대로 시장 경쟁이 치열해질 것으로 전망된다. 특히 다양한 공간 활용성으로 인도권역 모빌리티 시장에도 적극 대응할 수 있을 것으로 기대된다.

카렌스는 ▲1.6ℓ 자연흡기 엔진 ▲1.4ℓ 터보 엔진 ▲1.5ℓ 디젤 엔진과 함께 ▲7단 듀얼 클러치 변속기(DCT) ▲6단 자동변속기(AT) 등 다채로운 파워트레인으로 구성됐다. 또한 ▲6-에어백 ▲전자식 자세제어(ESC) ▲샤시 통합 제어 시스템(VSM) ▲경사로 주행 보조장치(HAC) ▲경사로 저속주행장치(DBC) ▲기아 커넥트 ▲무선 업데이트(OTA) ▲보스 8스피커 시스템 ▲10.25인치 내비게이션 화면 ▲시트백 공기청정기 등 안전·편의사양을 갖췄다.

또한 기아의 새로운 라이팅 콘셉 '더 스타 맵(The Star Map)'을 기반으로 설계된 DRL이 '디지털 타이거 페이스'와 조화됐다.

내부 디자인은 기아의 디자인 철학 중 '이유 있는 즐거운 경험(Joy for Reason)'을 근간으로 모든 탑승객들이 차량의 기능을 편안하게 누릴 수 있도록 함에 주안점을 뒀다.

대시보드에 넓게 펼쳐진 고광택 블랙 패널은 내비게이션 화면과 조화롭게 어우러지며, 인체공학적으로 설계된 센터페시아는 운전자에게 편리한 사용경험을 제공한다. 특히 비행기 좌석에서 영감을 받은 소재, 패턴, 색상을 3열 시트 모두에 고르게 적용했다. 또한 2열 원터치 전동 더블 폴딩 기능은 탑승객의 3열 출입을 용이하게 돕고, 3열 시트를 접어 화물 공간을 극대화할 수 있다.

카렌스는 이외에도 ▲1열 팝업 컵홀더·트레이 ▲2열 쿨링 캔홀더 ▲2열 접이식 등받이 테이블(컵홀더 포함) ▲도어 포켓 등의 수납공간을 제공한다.

송호성 기아 대표이사 사장은 "새롭게 선보이는 카렌스는 대담한 디자인과 첨단 기능에 동급 최고의 안전 사양을 갖춰 인도 패밀리카 시장의 새로운 기준을 세울 것"이라며 "혁신적이고 영감을 주는 이동경험을 선사함으로써 인도의 가족고객들에게 기대 이상의 만족감을 줄 것으로 자신한다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr