[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 오는 17일 광주·전남에 최고 15㎝의 많은 눈이 내릴 것으로 예보됐다.

16일 광주지방기상청에 따르면 오는 17일 서해상에서 대기 하층기온과 해수면의 수온 차이로 만들어진 구름대가 북서풍을 타고 유입되면서 광주 전남에 비 또는 눈이 내리겠다.

예상 적설량은 광주와 전남 북부권 5~15㎝이며 남부 지역엔 1~5㎝의 눈이 쌓이는 곳도 있겠다. 곳에 따라서는 바람도 강하게 불 것으로 예상된다.

특히 이번 눈은 대기 상층 찬 공기가 우리나라를 통과하는 오전 9시부터 오후 6시 사이에 가장 강하게 내릴 것으로 예보됐다.

오는 18일에도 서해상의 구름대가 서풍을 타고 유입되면서 오후부터 전남 서해안에 비 또는 눈이 내릴 것으로 기상청은 내다봤다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr