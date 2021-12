포르쉐코리아, 신형 포르쉐 911 GTS 국내 공식 출시

[아시아경제 이기민 기자] 포르쉐코리아가 16일 911 카레라 GTS 쿠페 및 카브리올레, 사륜구동 모델 911 카레라 4 GTS 쿠페 및 카브리올레, 911 타르가 4 GTS 등 '신형 911 GTS' 5종을 출시한다고 밝혔다.

'911 GTS'는 터보 차저 3.0ℓ 수평대향 6기통 엔진을 탑재됐고 최고출력 490마력, 최대 토크 58.2kg·m이다. 8단 포르쉐 듀얼 클러치(PDK)를 장착한 '911 카레라 4 GTS 쿠페'는 제로백(정지상태에서 시속100㎞까지 가속하는데 걸리는 시간)은 3.3초다. 911 타르가 4 GTS의 경우 제로백은 3.5초가 소요된다.

또한 포르쉐 액티브 서스펜션 매니지먼트(PASM)가 장착된 GTS 전용 서스펜션과 911 터보의 고성능 브레이크 시스템이 적용됐다. 또한 GTS에서는 최초로 이용 가능한 경량 디자인 패키지를 장착하면 더 가벼운 탄소 섬유 강화 플라스틱(CFRP) 풀 버킷 시트, 사이드 및 리어 윈도우의 경량 글래스, 경량 배터리 등으로 최대 25kg의 무게가 절감된다.

911 터보에서 파생된 서스펜션은 GTS에 맞춰 조정됐다. 기본 사양의 PASM로 인해 댐퍼의 반응성도 빨라졌다고 포르쉐코리아는 설명했다. 특히 쿠페 및 카브리올레에는 10㎜더 낮은 스포츠 섀시와 함께 PASM을 기본 사양으로 제공한다.

포르쉐는 GTS 성능에 맞춰 제동 성능을 조정하고, 911 터보의 고성능 브레이크 시스템도 적용했다. 911 터보에 사용되는 전륜 20인치, 후륜 21인치 블랙 컬러 중앙 잠금식 알로이 휠이 장착됐고, 기본 사양의 스포츠 배기 시스템은 GTS 전용 셋업과 일부 인테리어 흡음재를 없앴다.

911 GTS 외관에는 실크 및 고광택으로 마감한 블랙 색상 요소들이 곳곳에 적용됐다. 또한 블랙 색상과 대조적인 차체 요소와 어두운 헤드라이트 영역이 특징이며 스포티한 외관 디자인이 특징이다. 911 타르가 4 GTS는 고유의 후프와 타르가 레터링을 포함하며, 스포일러 립, 중앙 잠금식 알로이 휠, 엔진 커버 루버, 차량 도어 및 후면의 GTS 레터링까지 블랙 컬러 실크 광택으로 마감된다. 고광택 블랙 컬러 요소 및 기타 디테일을 포함한 외관 패키지는 옵션 사양으로 제공된다.

모든 911 GTS 모델은 전·후면 및 사이드 실에 스포츠 디자인 패키지가 적용돼 있다. 헤드라이트 림과 주간 주행등 주변은 다크 틴트 처리됐으며, 포르쉐 다이내믹 라이트 시스템 플러스(PDLS Plus)가 적용된 LED 헤드라이트를 기본 사양으로 장착한다.

내부 역시 블랙 색상 요소가 많이 쓰였다. 또한 레이스 텍스(Race-Tex) 소재를 적용해 역동적이고 우아한 분위기를 연출한다. 시트의 중앙 부분, 스티어링 휠 림, 도어 핸들 및 암레스트, 스토리지 컴파트먼트 덮개 및 기어 레버는 모두 레이스 텍스로 마감된다. GTS 인테리어 패키지의 장식 스티칭은 카민 레드 또는 크레용 컬러를 옵션으로 제공한다. 안전벨트와 GTS 레터링이 새겨진 헤드레스트, 타코미터 및 스포츠 크로노 시계는 대조되는 컬러로 강조된다.

이 밖에도, 새로운 디스플레이 및 작동 콘셉트로 연결성이 더욱 향상된 신형 포르쉐 커뮤니케이션 매니지먼트(PCM)가 탑재된다. 미디어 메뉴 터치 영역이 확대됐고, 홈스크린 구성을 재배치할 수 있는 옵션도 새롭게 추가됐다. 애플 카플레이(Apple Car Play)와 안드로이드 오토(Android Auto)를 통해 스마트폰 기능을 차량에서 그대로 사용할 수 있다.

신형 911 GTS 판매 가격은 911 카레라 GTS 쿠페와 카브리올레 각각 1억 9490만원, 2억1070만원이며, 911 카레라 4 GTS 쿠페와 카브리올레는 각각 2억410만원, 2억1990만원이다. 911 타르가 4 GTS는 2억1990만원이다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr