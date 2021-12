[특징주]로보티즈, 자율 주행 로봇 특허…글로벌 물류 업체와 실증테스트

[아시아경제 박형수 기자] 국내 토종 로봇 솔루션 전문업체 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 18,300 전일대비 2,500 등락률 +15.82% 거래량 4,503,402 전일가 15,800 2021.12.16 09:46 장중(20분지연) 관련기사 12月 터질 NEW바이오 "직접" 보여드립니다. 또 한 번의 수익률 역사 기록!내일 바로 터진다! 초대형 "제2의 NHN벅스" 긴급 입수!로보티즈, 3분기 매출액 20.8% ↑…영업이익 ‘흑자전환’ close 가 강세다. 배달 로봇의 핵심 경쟁력인 바퀴 관련 특허를 확보하며 해외 진출에 나선다는 소식이 주가에 영향을 준 것으로 보인다.

16일 오전 9시31분 로보티즈는 전날보다 13.92% 오른 1만8000원에 거래되고 있다.

로보티즈는 '자율 주행 로봇'과 '자율 주행 로봇의 주행 모듈'의 특허 2건을 등록했다고 밝혔다. 로보티즈가 확보한 특허 기술을 적용하면 로봇은 구체적인 주행 경로의 입력 없이도 자율적으로 경로를 생성해 이동할 수 있다. 실외 공간에서 자주 접할 수 있는 다양한 주행 방해물을 정확히 인지해 회피하거나 손쉽게 극복할 수 있도록 주행 성능을 개선했다.

새로운 주행 모듈을 적용한 로봇은 바퀴 힘의 강약을 조절하거나 오므리고 펴는 방식으로 불규칙한 노면 상황을 극복하며 경로를 이동한다. ‘완충형 액티브 서스펜션’이 장착돼 있어 계단, 방지턱 등 장애물 통과 시에도 충격을 완화하면서 안전하게 물품을 이송할 수 있다.

로보티즈는 특허 기술을 실외배송 로봇 '일개미'에 적용해 향후 ▲음식 배달 ▲화물 운송 ▲보안 경비 ▲광고 및 안내 등 다양한 서비스 분야로 상용화 영역을 확대해 나간다는 방침이다.

김병수 로보티즈 대표는 "자율 주행 중 일어나는 여러 가지 상황과 변수를 극복하고 안정적으로 고객에게 물품을 전달하는 것이 로봇 배송 서비스의 핵심 경쟁력"이라고 소개했다. 이어 "국내 특허를 통해 더욱 강화된 기술적 차별성을 발판 삼아 수요가 큰 해외 현지 고객사를 확보하고 최고 수준의 자율주행 로봇 서비스를 제공하는 글로벌 로봇 토털 솔루션 기업으로 도약하겠다"고 말했다.

로보티즈는 2019년 국내 기업 최초로 자율주행로봇 규제 샌드박스를 통과해 지난해 마곡지구에서 실외 배송 로봇 '일개미'의 실증을 진행했다. 최근 국내뿐만 아니라 해외에서도 글로벌 물류 업체와 함께 실증 테스트를 진행하며 본격적인 상용화를 앞두고 있다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr