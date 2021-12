"요기요 앱에서 CGV 팝콘·굿즈 주문하자"…양사 MOU 체결

[아시아경제 김보경 기자] CGV 영화관에서 파는 다양한 먹거리와 굿즈 제품을 배달 애플리케이션(앱) 요기요에서 만날 수 있게 됐다.

요기요는 CGV와 배달 서비스 활성화를 위한 전략적 업무협약(MOU)를 체결했다고 16일 밝혔다. 서울 서초동 소재 요기요 본사에서 진행된 이번 협약식은 박해웅 요기요 부사장, 신준범 CJ CGV 국내사업본부장 등 양사 주요 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

양사의 협력으로 CGV에서 판매하는 팝콘과 스낵 등 다양한 먹거리를 요기요 이용자가 앱을 통해 주문하는 배달 서비스를 선보일 수 있게 됐다. 영화관 먹거리뿐만 아니라 영화 및 시즌 굿즈 제품도 집에서 간편하게 주문 가능해졌다.

요기요와 CGV는 현재 약 30곳에서 주문 배달 서비스를 시범 운영 중에 있이다. 향후 전국 단위로 주문 가능한 매장을 점진적으로 확대해 나갈 계획이다.

박 부사장은 "CGV와의 협력을 시작으로 언제 어디에서나 고객들이 요기요 안에서 폭넓은 주문 경험을 통해 다양한 일상의 즐거움과 만족을 느낄 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

