경북 영주시, 서천 수질개선 속도 높인다

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경북 영주시가 15일 서천의 수질개선을 위한 서천 유역 주요 오염 원인분석과 개선대책 연구용역 중간보고회를 열었다.

시가지를 관통하는 도심하천인 서천은 봄철 자주 내리는 비로 유량(流量)이 풍부하나 물이끼, 녹조, 부유물 발생, 악취와 날벌레 등으로 민원이 꾸준히 제기됐다.

시는 지난 6월 강성익 부시장을 단장으로 하천과장, 환경보호과장, 축산과장, 환경사업소장 등으로 4개 팀을 구성했다.

팀은 하천 내 유수 흐름 정체 구간 해소, 불법 경작행위 집중단속, 철저한 퇴비 부숙(腐熟) 정도 검사로 미발효된 퇴비 농경지 살포 차단, 가축분뇨 무단 방류 등 예방 홍보를 강화하고 있다.

유역 내 하천 분포 중 소규모 구역 3곳에 대한 오수·우수 분리 사업 추진, 중·상류 하천 수질분석 모니터링 등 수질개선을 위한 방안도 추진 중이다.

시는 오염 원인을 정확히 진단하고 장기적 수질보전 대책을 마련하기 위해 지난 7월 환경 전문기관과 연구용역을 발주해 서천 수질개선을 위한 활동에 박차를 가하고 있다.

연구 결과에 따라 우선순위를 정해 사업비와 재원 조달방안을 마련할 방침이다.

시 관계자는 “수질 환경 실태조사와 모니터링으로 서천 수질개선 종합대책을 수립해 시민이 수변 공간을 더 쾌적하게 이용할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

