신탄진(서울방향)휴게소 보행자 안전을 위한 홍보물 설치

신탄진(서울방향)휴게소는 건물에서 주차장으로 가는 길목으로 차량은 규정속도 및 서행유도, 보행자는 우선멈춤으로 모두가 안전할 수 있도록 규정속도 안내 및 보행자 확인을 위한 홍보물을 설치했다고 16일 밝혔다.

또한 야간에도 쉽게 확인할 수 있도록 반사 필름지로 제작 시인성을 확보하여 보행자의 안전을 위해 노력하고 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr