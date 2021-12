신탄진(서울방향)휴게소는 휴게소 내 반려동물놀이터 이용 고객을 위해 휴게소 후면에 주차장을 운영하고 있다고 16일 밝혔다.

신탄진(서울방향)휴게소는 상대적으로 주차면이 적어 그동안 이용하는데 불편함이 동반됐다. 이 후 휴게소 부지를 활용해 주차공간을 최대 34면으로 늘리는 개선공사를 진행했다.

휴게소 관계자는 “이로 인해 반려동물놀이터 이용고객의 불편함을 해소함과 동시에 휴게소 이용에도 불편함이 없도록 노력하고 있다”고 전했다.

