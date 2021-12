ESG 힘 싣는 한화證…환경경영 국제표준 인증 획득

ESG위원회 신설 및 친환경 투자 위한 조직개편도

[아시아경제 이민우 기자] 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 6,790 전일대비 110 등락률 +1.65% 거래량 21,121,190 전일가 6,680 2021.12.15 15:19 장중(20분지연) 관련기사 한화투자증권, 단기차입금 9500억 증가 결정"금융·세무 종합 서비스 제공"…한화證, 세무법인 다솔과 맞손한화證 "계좌 옮기고 주식 거래 하면 최대 500만원 증정" close 이 환경경영(ISO 14001) 국제표준 인증을 획득했다. ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 더욱 본격화한다는 취지에서다.

한화투자증권은 한국경영인증원(KMR)으로부터 이 같은 인증을 획득했다고 15일 밝혔다. 환경경영인증은 국제표준화기구(ISO)에서 기업 환경경영시스템에 대한 요구사항을 규정한 규격으로 환경경영 이행을 위한 절차와 조직을 갖춘 기업에게 부여하고 있다.

한화투자증권은 이번 환경경영인증을 획득하기 앞서 꾸준히 ESG경영을 추진해왔다. 지난 1월 한화 금융계열사와 함께 '탈석탄 금융'을 선언하고 지난 4월 금융안정위원회(FSB)에서 설립한 ‘기후관련 재무정보공개 태스크포스(TCFD)’ 지지를 선언했다.

이어 지난 7월 ESG위원회를 신설했고 지난달에는 환경방침을 포함한 '환경경영규정'과 이를 실천하기 위한 '환경경영지침'을 제정한 바 있다. 태양광, 풍력 등 친환경 자산에 적극적으로 투자하기 위해 이달 조직개편을 통해서 IB본부 산하 글로벌ESG사업부를 신설하기도 했다.

이재만 한화투자증권 기획관리실 전무는 "최근 기후변화를 비롯한 사회 불평등, 빈곤 등 인류가 직면한 다양한 문제를 해소하는 것이 ESG경영의 핵심"이라며 "한화투자증권은 기후변화 대응뿐만 아니라 ESG금융 제공을 확대해 사회적 가치 향상을 위한 기업의 역할을 성실히 수행하겠다"고 밝혔다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr