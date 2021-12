대한상의, 한·미 정부간 경제외교포럼에 지속 참여키로

상의-외교부-국무부, '한-미 민관합동 경제포럼' 공동 개최

대한상의, 한미 경제협력 플랫폼 역할 기대

[아시아경제 황윤주 기자] 한·미 경제외교포럼에 대한상공회의소(대한상의)와 미국 상공회의소가 지속적으로 참여해 과학, 기술 등 양국 협력 방안을 논의한다.

대한상의는 16일 외교부, 미국 국무부와 공동으로 '제5차 한-미 민관합동 경제포럼'을 개최했다고 밝혔다. 한-미 민관합동 경제포럼은 지난 2017년 6월 한미정상회담 공동성명 중 ‘경제분야 양자 협력 증진’ 모색을 위한 방안으로 합의됐다. 2017년 10월에 처음 열린 민관합동 경제포럼은 이후 매년 개최되어 올해 5회째를 맞이했다.

이번 포럼에는 최종문 외교부 제2차관, 호세 페르난데스(Jose W. Fernandez) 미국 국무부 경제차관, 주시보 대한상공회의소 국제통상위원장, 찰스 프리먼(Charles Freeman) 미국상공회의소 아시아담당 부회장, 정성춘 대외경제정책연구원 부원장, 헨리에타 우쿠(Henrietta Ukwu) 노바백스 규제분야 최고책임자 등 한미 양국 정부인사 및 기업인 등 40여명이 현장 참석했으며 유튜브로 생중계됐다.

주시보 대한상의 국제통상위원장은 "우리 기업인들은 한미 경제외교에서 핵심적인 역할을 수행해 왔다"면서 "앞으로도 한국과 미국의 기업인들은 시장경제, 자유무역, 공정경쟁 등을 위해 협력해 나갈 것"이라고 말했다.

미국측 기조연설자로 나선 찰스 프리먼 미국상공회의소 아시아담당 부회장도 "미국이 당면하고 있는 신뢰 기반 공급망 구축, 디지털 전환, 기후변화 대응 등 다양한 분야에서 한국과의 협력 중요성이 증가하고 있다"며 "미국상공회의소와 대한상공회의소는 한미 민간 경제협력 파트너로서 양국의 당면과제 해결을 위한 논의에 적극적으로 참여할 것이다"라고 말했다.

이어진 패널토론은 '한미 STEM(Science, Technology, Engineering, Math) 인적교류 확대'와 '여성의 경제적 역량 강화'를 주제로 각각 두 세션으로 진행되었다. 첫 번째 세션 발제를 맡은 강상욱 과학기술정보통신부 미래인재정책국장은 "한국과 미국은 1976년 한미 과학기술협력협정 체결 이후 다양한 과학기술 분야에 대해 공동연구·인력교류 등 밀접한 협력 중이다"면서 "핵심기술 분야를 중심으로 파견연구 지원 및 기술교류회를 개최를 추진할 것"이라고 밝혔다.

지난 5월 한미 정상회담을 통해 양국 정상은 공급망 및 신기술 분야에 대한 상호 투자 및 R&D 협력을 확대하기로 합의한 바 있다. 이에 대한 후속조치로 양국은 6G, 바이오, 양자기술과 같은 첨단기술 분야에서 R&D 협력을 모색해오고 있다.

그동안 외교부, 미 국무부, 대외경제정책연구원이 공동 주최해오던 한미 민관합동 경제포럼은 대한상의 제안에 따라 5차 포럼인 이번 행사부터 양국 경제단체가 참여하게 되었다. 6차 한미 민관합동 경제포럼은 미국 워싱턴 D.C.에서 개최될 예정이며 구체적인 일정은 양국 정부의 합의에 따라 정해질 예정이다.

