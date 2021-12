대용량 ‘물대포’와 70m 고가사다리차 등장했다 … 울산소방본부, ‘첨단 소방장비’ 2종 배치

전국 최초 ‘대용량포 방사시스템’ 구축, 16일 시연회



대형 유류탱크 진화, 고층 건물 화재 진압 가능해져

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산석유화학단지 내 대형 유류저장탱크에서 화재가 발생할 때 조기 진압할 수 있는 ‘대용량포 방사시스템’이 전국 최초로 구축됐다.

또 고층 빌딩 화재에 대응하는 ‘70m급 굴절차’도 배치 완료됐다.

울산소방본부는 오는 16일 오후 4시 울주군 온산읍 처용리 해안도로에서 ‘대용량포 방사시스템 구축 장비 시연회’를 연다.

소방본부는 지난 8일부터 실천 배치에 대비해 장비 운영 교육도 진행했다.

대용량포 방사시스템은 총사업비 176억원의 정부예산이 투입돼 특수장비 16대로 구성됐다. 대구경 300㎜ 소방호스 2.5㎞를 전개해 분당 최대 7만5000ℓ 물을 쏠 수 있다. 4만5000ℓ 1대와 3만ℓ 1대이며, 방사거리는 최대 110m이다.

현존하는 국내 장비로는 직경 34m 이상의 대형 유류저장탱크의 화재진압이 불가능했지만, 이번 대용량포 방사시스템 도입으로 조기 화재진압이 가능하게 됐다.

대용량포 방사시스템 도입은 2018년 10월 경기 고양저유소 원유탱크 화재 당시 128억원의 재산피해가 발생하고 진압하기까지 17시간 이상 장시간 소요된 것을 계기로 추진됐다.

울산 액체화물 물동량은 2020년 기준 1억5300만톤으로 전국 1위(29%)이며, 석유화학 공단지역에서 저장 취급하는 액체위험물은 2354만2000㎘로 전국 39%에 이른다.

‘70m급 굴절차’는 지난해 10월 남구 주상복합 아파트 화재 발생 이후 총사업비 14억원(국비 7억원, 시비 7억원)을 들여 이번에 중부소방서에 현장 배치됐다.

최대 작업 높이 70m, 건물 23층 높이까지 전개해 화재를 진압하고 3~5명을 동시에 구조할 수 있어 고층 건물 화재에 신속한 대응이 가능해졌다.

울산지역 내 30층 이상 고층건축물은 33개소 141개동이 있다.

울산소방본부 관계자는 “대용량포 방사시스템이 전국 최초로 울산에 배치되고, 70m급 굴절차 등 첨단 소방장비가 도입돼 든든한 안전판 역할을 할 것”이라며 “UN 방재안전도시에 걸맞는 안전한 울산이 되도록 하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr