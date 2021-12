GS리테일, ‘요쿠스’에 10억원 투자…“라이브커머스 고도화”

[아시아경제 임춘한 기자] GS리테일은 라이브커머스 강화를 위해 스타트업 ‘요쿠스’에 10억원을 투자했다고 15일 밝혔다.

요쿠스는 티맥스소프트, KT 등의 프레임워크 엔지니어 출신들이 2012년 창업한 회사로, 동영상 변환·압축 및 실시간 스트리밍 최적화 원천기술을 보유하고 있다.

GS리테일은 이번 투자를 통해 라이브커머스 사업 고도화를 위한 영상 스트리밍 기술 파트너를 확보하는 한편, 영상 변환·압축 처리 기술 활용 및 신규 서비스 개발에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대하고 있다. 또한 GS샵 모바일 전용 라이브커머스 ‘샤피라이브’ 및 라이브커머스 제작 대행 서비스인 ‘문래라이브’와의 시너지도 예상된다.

GS리테일 관계자는 “빠르게 성장하고 있는 라이브커머스 시장에서 GS리테일만의 차별적인 경쟁력을 확보하고자 이번 투자를 결정했다”며 “이번 협업을 통해 국내 최대 고객과의 온·오프라인 접점을 가지고 있는 GS리테일이 고객들에게 보다 스마트한 쇼핑 환경을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

