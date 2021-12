김건희 "난 쥴리와 전혀 관계없어…악착같이 살아왔다, 믿어달라"

김건희, '쥴리 의혹'에 억울함 표해 "쥴리와는 전혀 관계없다"

"악착같이 살아왔다. 믿어달라" 호소도

[아시아경제 박현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보의 부인 김건희 씨가 과거 유흥업소 종사 의혹에 대해 직접 반박했다.

13일 오마이뉴스 보도에 따르면 김씨는 "저는 쥴리를 한 적이 없다"라며 "쥴리를 안 했기 때문에 쥴리가 아니라는 것이 100% 밝혀질 것"이라고 자신했다.

김씨는 이어 "지금은 투명한 세상이다, 내가 쥴리였으면 다 삐져나온다(공개된다)"라며 "(술집에) 웨이터가 얼마나 많은가? 제대로 취재해 달라"고 요구했다. 또 "(내가 쥴리가 아니라는 것을) 다 증명할 것"이라며 "나는 쥴리와는 전혀 관계없다"고 거듭 의혹을 부인했다.

그는 자신을 향한 선입견과 의혹에 대해 억울함을 표했다. 김씨는 "(유흥업소에 종사했다는 의혹이 제기된) 그 시간에 정말 노력했고, 악착같이 살아왔다. 진짜 간절하게 살아온 사람이다. 쉽게 안 살았다. 믿어 달라"라고 호소했다.

그러면서 "저 이상한 사람 아니다, 나쁘게 보지 말아 달라. 세상에 악마는 없다. 선입견을 갖지 말아 달라. (의혹들을) 풀 자신이 있다"고 강조하기도 했다.

앞서 지난 6일 유튜브 채널 '열린공감TV'는 안해욱 전 초등태권도협회 회장과의 인터뷰를 공개하며 이른바 '쥴리' 의혹을 제기했다.

공개된 영상에서 안 전 회장은 지난 1997년 5월 라마다르네상스호텔 나이트를 방문했다가 연회장에서 '쥴리'라는 예명을 쓰는 김씨를 만나 접대를 받았다는 취지의 주장을 내놨다.

논란이 커지자 국민의힘은 즉각 반박에 나섰다. 지난 8일 최지현 국민의힘 중앙선대위 수석부대변인은 입장문을 내고 "단연코 김씨는 유흥주점에서 근무한 사실이 전혀 없다"면서 "방송에는 '○○대 시간강사'로 소개받았다고 하는데, 지난 1997년에는 김씨가 숙명여대 교육대학원을 다니고 있었다. 라마다르네상스 회장을 처음 안 시점은 훨씬 뒤"라고 해명했다.

