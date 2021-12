이탄희 "尹 침대축구 말라…박근혜 데자뷔"

[아시아경제 오주연 기자] 이탄희 더불어민주당 의원이 14일 국민의힘과 윤석열 국민의힘 대선후보를 향해 "침대축구로 일관하고 있다"면서 "박근혜 데자뷔로 국민들을 모욕하지 마시기 바란다. 큰 코 다칠 것"이라고 말했다.

이 의원은 이날 오후 페이스북에 윤 후보가 토론·간담회 등을 회피한다는 내용의 기사를 공유하며 이같이 전했다.

이 의원은 "2012년 대선의 데자뷔"라며 "그 때도 박근혜 후보는 김종인, 이상돈, 이준석 등 뒤에 숨어서 토론도, 답변도 회피하는 침대축구로 대통령에 당선됐다"고 꼬집었다. 이어 "그러나 결과는 참혹했다. 침대축구로 당선된 대통령은 고가의 침대를 구입하고, 아이들이 세월호에 갇혀 수몰되는 상황에서도 침실에 머물렀다"고 덧붙였다.

이 의원은 "윤 후보도 똑같은 경로를 걸어가고 있다. '침대축구로 이겨봤다'는 식"이라고 비판했다.

그러면서 "유권자들은 침대축구, 침실 대통령의 쓰라린 역사적 경험을 잊지 않았다"며 "'한 번 속지 두 번 속느냐'는 유권자들의 목소리가 들리지 않는가"라고 반문했다.

이 의원은 "눈맑은 우리 국민을 두 번 속일 수는 없다"며 "윤석열, 박근혜(윤근혜)의 침대축구, 국민이 용납하지 않을 것"이라고 강조했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr