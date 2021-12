[소비자기후행동 칼럼] '소비기한표시제' 도입 전 관련 규정 보완해야

김혜경 ㈔소비자기후행동 공동대표

식품 안전을 지키고 음식물 폐기물을 줄여 환경을 보호하자는 취지를 담은 ‘식품 등의 표시·광고에 관한 법률’ 개정안이 지난 7월 24일 국회 본회의를 통과해 8월 17일 공포됐다.

2023년 1월 1일부터는 식품에 유통기한 대신 소비자가 실제 섭취할 수 있는 기간인 소비기한을 표기하게 된다. 우리나라는 유통기한이 1985년 도입된 이후 37년 만에 바뀌는 것이다.

다만 우유류는 유통 과정에서 품질 관리 강화가 필요하다고 판단돼 8년의 유예기간을 가져 2031년부터 소비기한 표시를 적용한다.

소비기한표시제는 가장 효과적으로 음식물 쓰레기를 줄여 이로 인한 환경 오염과 자원낭비를 줄이는 방법이다.

식품안전정보원에 따르면 가정에서 유통기한을 이유로 섭취 가능한 식품을 폐기함에 따라 발생하는 식품 폐기물의 비용은 연간 8조원에 이른다.

국제학술지 사이언스에 따르면 지난 2018년 세계온실가스 배출량의 26%가 식품 생산에서 발생했으며 이 중 6%는 음식물 쓰레기가 원인이다.

소비기한표시제의 도입으로 식품 폐기가 감소해 연간 8860억원, 식품 산업체 제품의 반품, 폐기 감소로 연간 260억원 사회적 편익뿐 아니라 음식물 쓰레기 처리비용 역시 연간 165억원 감소할 것으로 예측된다.

이미 EU를 포함한 일본, 호주, 캐나다 등이 소비기한을 도입했으며 미국에서는 식품 특성에 따라 소비기한을 사용할 수 있도록 허용하고 있으니 소비기한 표시제의 장점은 입증됐다고 볼 수 있다.

소비기한표시제를 1년 앞둔 지금, 우리는 소비기한을 성공적으로 도입하기 위한 준비를 시작해야 한다. 소비기한은 아직 낯선 개념이고 그동안 유통기한에 대한 엄격한 인식이 만연했으므로 식품 안전에 대한 우려를 최소화하는 조치가 선행돼야 한다.

먼저 제도가 소비자들의 인식에 도달해 실행으로 이어지기 위해 소비자와 생산자, 유통업자, 이해관계자들에게 다양한 채널을 통해 관련 내용을 교육하고 홍보해야 한다.

실제 많은 소비자가 아직 유통기한을 섭취 가능 기한으로 오인하고 있다.

소비자기후행동은 소비기한표시제 도입을 촉구하며 지난 4월부터 7월까지 시민 참여형 홍보 캠페인 ‘앵그리푸드 캠페인’을 진행했는데, 대부분의 참여자들이 식품 낭비와 환경문제에 공감했으며 소비기한을 통해 음식물 쓰레기를 줄여나가는 데 적극 동의했다.

이 외에도 소비기한 표시제와 관련해 새로이 강화돼야 하거나 보완돼야 하는 시스템을 점검하고 관련 규정을 정비해야 한다.

소비기한표시제 시행 전에 충분히 준비 한다면 탄소중립의 실현을 위한 제도 소비자의 안전을 지키면서 지구를 치유하는 효과적인 대안이 될 것이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr