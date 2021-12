환경부 "국내 유통 시멘트 중금속·방사능, 협약 기준치 이하"

국내 유통 중인 국산 11종·외산 1종 시멘트 중금속·방사능 농도를 조사 결과 발표

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 환경부 소속 국립환경과학원은 올해 1월부터 10월까지 국내 유통 중인 국산 11종 및 외산 시멘트 1종의 중금속 및 방사능 물질 농도를 조사한 결과 모든 제품이 자발적협약 기준치 이하로 나타났다고 14일 밝혔다.

환경과학원은 2008년 '시멘트 소성로 환경관리 개선 계획'을 수립한 이후, 국내 유통되는 시멘트 제품 12종을 대상으로 매월 자발적협약 기준(6가 크롬 20mg/kg) 준수 여부를 확인하고 있다. 2008년 9월부터 크롬·비소·카드뮴·수은·납·구리 등 6가 크롬 등 중금속 6개 항목을, 2019년 9월부터 세슘·요오드 등 방사능물질 3개 항목을 조사하고 있다.

환경과학원이 조사한 제품 12종의 6가 크롬 평균 농도는 6.76mg/kg으로 자발적협약 기준인 20mg/kg을 초과한 제품은 없었다. 세슘 등 방사능물질 3항목도 모두 불검출(결정준위 미만)됐다.

이와 함께 환경과학원은 폐기물을 대체 원료(석탄재 등에서 점토질 및 규산질 성분 활용) 및 보조연료(소성로 열원)로 사용해 국내에서 생산된 포틀랜드 시멘트 제품 10종에 대한 지난 13년간(2008년~2021년) 중금속 검출 추이도 분석했다. 이 결과 자발적협약 관리대상인 6가 크롬의 13년간 평균 농도는 자발적협약 기준치 이하인 8.6mg/kg으로 나타났다.

유명수 환경과학원 환경자원연구부장은 "환경과학원은 국내 시장에서 유통되는 시멘트 제품의 유해물질을 지속적으로 조사해 폐기물을 대체 원료 및 보조 연료로 재활용하는 방식에 제기되는 유해성 문제를 대응할 계획"이라며 "지난 조사 결과와 과학적인 통계 프로그램을 활용하여 6가 크롬의 자발적협약 기준을 강화하고, 기존 관찰대상 5개 중금속의 신규 유해물질 관리항목 추가를 검토할 예정"이라고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr