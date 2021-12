66세 노인도 18세 청소년도…“재무설계사 됐어요”

“보험 상품을 팔면서 전문성을 길러 직접 법인컨설팅을 하자는 생각이 들었습니다” 박양원씨(66세)

“금융공기업 취업에 도움이 될 것 같아서 자격증 시험에 도전했어요” 이하은씨(18세)

[아시아경제 송승섭 기자]한국 FPSB는 제 80회 재무설계사(AFPK) 합격자가 총 844명이라고 14일 밝혔다. 합격률은 34.8%다.

이번 시험에서 최고령으로 합격한 박양원씨는 “60세가 넘어 시작하는 보험상품을 판매한다는 생각으로 제2의 인생으로 보험설계사를 시작했다”며 “법인고객을 만나 상품을 판매하는 과정에서 전문적인 재무컨설팅을 요구한다는 것을 알았다”고 강조했다.

이어 박씨는 “전문성을 길러서 직접 법인컨설팅을 하자는 생각을 했고 국제재무설계사(CFP) 응시를 위해 전단계인 AFPK를 치렀다”고 설명했다.

최연소 합격자는 강호항공고 2학년에 재학 중인 이하은씨다. 이씨는 “다수의 민간 금융사는 물론이고 여러 기관에서 자격증 보유자를 우대하고 있는 것으로 안다”며 “금융공기업 취업을 위해 AFPK자격에 도전했다”고 밝혔다.

한편 일반부문 수석합격자는 연세대 대학원에 다니고 있는 박건완씨(28)다. 대학생 부문은 박소영씨(숭실대·24)가 차지했다.

금융사 중 가장 많은 합격자를 배출한 곳은 신한금융투자다. 총 211명의 합격자를 배출했다.

