해외 K-푸드 열풍…편의점이 전진기지

몽골 GS25, 즉석 먹거리 매출 55% 차지

베트남선 떡볶이·호빵·라볶이

말레이시아선 빙수·삼각김밥 인기

현지 매장 늘리기 주력

[아시아경제 임춘한 기자] 편의점업계가 포화상태인 국내 시장을 넘어 해외 진출에 사활을 걸고 있다. K-팝, K-콘텐츠 열풍을 타고 K-푸드에 대한 관심도 높아지면서 현지에선 한국식 편의점 먹거리가 큰 인기를 끌고 있다.

◆K-푸드 매출 ‘고공행진’ = 14일 편의점업계에 따르면 해외 편의점에선 K-푸드가 주력 상품으로 자리매김하고 있다. 몽골 GS25에서는 치킨, 간편식 등 즉석 먹거리 매출이 전체 매출의 55%에 달한다. 몽골인들이 선호하는 생우유에 원두커피를 더한 생우유라떼는 하루에 1500잔 가까이 팔리고 있으며, 한국식 치킨은 전체 매출에서 3위를 차지하고 있다. 베트남 GS25에서도 즉석 떡볶이, 한국식 호빵, 라볶이 등이 매출 순위 5위 내를 유지하고 있다.

몽골 CU의 점포당 하루 평균 방문객 수는 약 1000명을 넘는다. 한국식 간편식품과 즉석조리상품이 현지인들의 입맛을 사로잡으며 매출에 큰 기여를 하고 있다. 배달 상품 중 가장 매출이 높은 품목은 핫도그다. 이어 한국식 도시락(4위), 김밥(5위), 삼각김밥(10위) 등이 인기다. 말레이시아 CU에서는 즉석조리식품, 간편식, 자체브랜드(PB) 등 한국 상품들이 전체 매출의 약 75% 차지한다.

이마트24 말레이시아에서는 컵밥·떡볶이·닭강정·빙수·삼각김밥 등 K-푸드가 전체 매출의 50%에 달한다. 이는 10~20% 매출 비중을 차지하는 것을 감안하면 매우 높은 수치다. 컵밥·떡볶이·닭강정은 하루 최대 1000개씩 판매되고 있으며, 이프레쏘 원두커피는 10여종의 즉석 제조차류 중 1위를 기록하고 있다.

◆적자 속 점포 확대에 주력 = 편의점들은 해외 직접 투자가 아닌 마스터 프랜차이즈 형태로 진출하고 있다. 해외 파트너사에 운영을 맡기고 브랜드와 사업 노하우, 상품 등만 공급해 로열티를 받는 방식이다. GS리테일은 올해 현지 파트너사 숀콜라이 그룹과 손잡고 몽골에 진출했다. 현재 30개점을 운영 중이며, 2025년까지 500점 오픈을 목표로 하고 있다. 베트남에선 점포 수가 올해에만 59개를 늘어 145개점이 됐다. 특히 이달엔 베트남 진출 4년 만에 현지 일반인 대상 가맹 1호점도 오픈했다. 베트남 GS25는 2025년엔 흑자 전환, 2027년엔 700개점 오픈을 중장기 목표로 삼고 있다.

CU는 지난 4월 말레이시아 1호점 오픈을 시작으로 본격적인 현지 공략에 나섰다. 현재 30여개점을 운영 중이며, 향후 현지 파트너사 마이뉴스 홀딩스의 편의점 브랜드인 ‘마이뉴스닷컴’ 점포 530여개를 순차적으로 CU 점포로 전환할 계획이다. 몽골에서는 150개 점포를 운영 중이며, 올해에만 50개점을 확대했다. 이마트24는 올해 말레이시아에서 9개 점포를 오픈했다. 내년까지 30개점, 5년 내 300개점까지 점포를 확대할 계획이다.

각사들은 현지에서 매장 확대에 주력하며 규모의 경제를 통한 수익 창출을 꾀하고 있다. 그러나 당장은 초기비용과 전 세계적인 코로나19 확산 등으로 고전을 하고 있다. 실제 GS리테일의 경우 베트남 진출 이후 매해 적자를 기록하고 있는 중이다. 베트남 법인 순손실은 2018년 20억원, 2019년 34억원, 2020년 60억원이다. 올해 상반기에도 62억원의 손실을 기록했다.

