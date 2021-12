'시한폭탄' 초미세플라스틱…"후손에 전해져 뇌 발달 장애"

생명공학연구원, 동물 실험에서 확인

[아시아경제 김봉수 기자] 초미세플라스틱이 인체에 들어갈 경우 후손에까지 전이되며 특히 뇌 발달에 악영향을 미친다는 연구 결과가 나왔다.

한국생명공학연구원은 이다용 희귀난치질환연구센터 박사팀이 지난달 19일 이같은 내용의 논문을 국제 환경 학술지 'Journal of Hazardous Materials(IF 10.588)에 게재했다고 14일 밝혔다.

미세플라스틱은 5㎜ 미만 크기의 작은 플라스틱 조각으로 크기가 작아 하수처리시설 등에 걸러지지 않고 바다와 하천으로 유입되어 환경 문제를 초래한다. 특히 이를 먹이로 오인해 섭취한 물고기를 다시 인간이 섭취하게 되면서 장폐색 등 건강을 위협하는 문제가 되고 있다. 그중에서도 초미세플라스틱은 미세플라스틱이 쪼개져서 형성되는 플라스틱 입자로 크기가 1㎛(마이크로미터, 100만분의 1m) 이하로 매우 작아 관찰 또는 검출이 매우 어렵다.

연구팀은 동물모델인 생쥐를 이용해 모체가 섭취한 초미세플라스틱이 출산 후 모유 수유를 통해 자손으로 전달되며, 태어난 자손의 여러 장기에 축적된 것을 확인했다. 특히 플라스틱 입자가 자손의 뇌 조직에도 일부 분포하는 것을 형광 분석을 통해 관찰하였다. 녹색 형광으로 표지된 초미세플라스틱을 섭취한 모체에서 태어난 새끼는 미세플라스틱에 노출되지 않은 개체에 비해 몸무게가 많고 특히 뇌 및 여러 장기에서 녹색 형광 입자가 관찰됐다.

적은 양의 미세플라스틱을 섭취한 경우에는 큰 이상이 발견되지 않았으나, 상대적으로 많은 양의 미세플라스틱을 섭취한 모체에서 태어난 자손에서는 뇌의 구조적 이상이 발견됐다. 학습과 기억에 중요한 영역인 해마 영역에서 뇌 신경세포 형성을 담당하는 신경줄기세포의 수가 감소한 것으로 나타났다. 또 다량의 미세플라스틱을 섭취한 모체에서 태어난 자손의 경우 성체가 된 후 뇌의 생리학적 생화학적 기능에 이상이 관찰됐고, 암컷의 경우는 인지 능력의 저하도 확인됐다. 이와 함께 신경세포 기능의 필수적인 신경전달물질인 GABA(Gamma-AminoButyric Acid)의 생성량에 변화가 있었으며 행동 실험을 통한 인지능력 측정 결과 암컷에서는 대조군에 비해 인지능력 저하가 관찰된 것이다.

이 박사는 "육상 포유류인 생쥐에서 초미세플라스틱이 세대 전이를 통해 자손에 전달되는 경로와 분포를 규명했으며 노출량이 많은 경우 자손의 뇌 발달 이상을 유발할 수 있다는 가능성을 확인한 것"이라며 "실제 환경에서 인체에 노출되는 미세플라스틱 양과 생물학적 영향에 대한 심도 있는 후속 연구와 조사가 더 필요하다"고 말했다.

