원플러스도 내년 상반기 첫 태블릿 ‘패드’ 출시

[아시아경제 조슬기나 기자] 중국 스마트폰 제조사 원플러스의 첫 태블릿인 '원플러스 패드'(가칭)가 내년 상반기 출시될 전망이다.

14일 IT전문매체 폰아레나와 91모바일 등에 따르면 원플러스는 내년 상반기 중국을 시작으로 인도 등에 원플러스 패드를 공개할 예정이다. 원플러스 패드는 원플러스가 선보이는 첫 번째 태블릿PC다. 91모바일은 "스마트폰을 넘어서 제품 포트폴리오를 확대할 것으로 기대된다"고 전했다.

사양은 아직 공개되지 않았다. 앞서 유럽지식재산청(EUIPO)은 원플러스가 '원플러스 패드'라는 상표권을 출원했다고 공개하기도 했다.

업계에서는 원플러스가 내년 초 전략 스마트폰인 '원플러스 10' 시리즈를 공개할 때 태블릿까지 함께 선보일 가능성은 낮다고 보고 있다. 원플러스 10 시리즈는 내달 5일 CES에서 예정된 원플러스의 이벤트에서 처음으로 모습을 드러낼 것으로 기대되고 있다. 이후 1분기 중 출시가 유력하다.

