창원시, 주남저수지 단골손님 '철새' 서식 환경 조성

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시는 주남저수지 백양농경지에서 경남야생생물보호협회 주관으로 '주남저수지 철새 먹이주기' 행사를 진행했다고 13일 밝혔다.

행사는 매년 주남저수지를 방문해는 겨울 철새들이 안정적으로 겨울을 보낼 수 있는 서식 환경을 조성하고자 마련됐다.

행사 참여자들은 지난 10월 '주남이 와따다! 생태탐방로 워킹챌린지'에 참여해 철새 먹이 확보를 위한 걸음을 기부한 기업과 시민이다.

당시 확보한 기부금으로 마련한 철새 먹이용 볍씨 6여t 중 600㎏을 백양농경지에 뿌리는 방식으로 진행됐다.

이춘수 푸른도시사업소장은 "이번 행사는 지역 기업과 시민의 함께 참여해 진행된만큼 더욱 의미 있다"며 "주남저수지 철새들의 안정적인 서식 환경 조성을 위해 노력 하겠다"고 말했다.

한편 주남저수지에는 10월 중순 무렵부터 겨울 철새가 찾아와 현재 재두루미 620개체, 큰고니 570개체, 노랑부리저어새 65개체, 큰기러기 5800개체, 가창오리 300여개체를 비롯해 많은 법정보호종·특이종 철새 서식이 확인되고 있다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr