대구서 내년부터 100ℓ 종량제봉투 사라진다

환경미화원 안전 확보 위한 조치, 75ℓ 공급키로

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 대구시가 내년 1월 1일부터 환경 공무직의 안전을 위해 100ℓ 종량제봉투 공급을 중단한다.

환경부의 쓰레기 수수료 종량제 시행지침에 따르면 100ℓ 종량제봉투는 25㎏ 이하, 75ℓ는 19㎏ 이하, 50ℓ는 13㎏ 이하로 배출해야 하나 일부 업소 등에서 30∼40㎏ 이상을 담은 100ℓ 봉투를 내는 경우가 잦았다.

무게 상한 규정을 초과한 100ℓ 종량제봉투는 환경 공무직 즉 환경미화원이 쓰레기 상·하차 작업을 할 때 허리와 어깨 관절, 손목을 다치게 하기 쉽고 각종 안전사고의 원인이 되기도 한다.

시는 내년부터 100ℓ 대신 75ℓ 종량제봉투를 공급해 이불이나 솜인형 등 부피가 큰 쓰레기를 담아 버릴 수 있도록 한다.

미트나 편의점 등 봉투판매소는 현재 보유한 100ℓ 종량제봉투를 모두 판매 가능하며 시민은 기존에 구매한 봉투를 기간 제한 없이 사용할 수 있다.

홍성주 녹색환경국장은 “쾌적한 도시를 만들고자 묵묵히 땀 흘리는 환경 공무직들이 안전하게 일할 수 있는 작업환경을 만들기 위한 불가피한 조치”라며 “다소 불편하더라도 협조해 주기를 간곡히 부탁한다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr