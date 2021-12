한-호, 위성 정보·발사체 활용 등 우주 분야 협력 강화

과기정통부, 호주 산업과학에너지자원부와 지난 10일 양해각서 체결

문재인 대통령 호주 방문 계기로 전격 합의

[아시아경제 김봉수 기자] 한국과 호주가 문재인 대통령의 방문을 계기로 위성 사진 활용과 발사장 등 인프라 교류 등 우주 분야 협력을 강화하기로 했다.

과학기술정보통신부는 지난 10일 호주 산업과학에너지자원부와 양국 간 우주 협력에 관한 양해각서(Memorandum of Understanding)를 체결했다고 13일 밝혔다.

우리나라는 지난 30여 년간 우주개발을 추진하면서 다양한 위성을 개발한 바 있고, 지난 10월에는 한국형발사체 누리호의 비행시험을 실시하는 등 독자적인 우주기술 역량을 보유하고 있다. 한편 호주는 산불·자연재해 대응 등 위성영상 활용 수요가 많고, 지리적 이점을 바탕으로 발사장·지상 인프라 등의 강점을 보유하는 등, 우주분야에서 양국 간 상호 보완적인 협력이 가능하다.

주요 협력분야로는 우주과학, 우주탐사, 지구관측, 우주상황인식, 우주교통관리와 우주쓰레기 관리, 로보틱스와 자동화, 발사 및 발사 서비스, 위성 항법 등이 명시됐다.

과기정통부는 "양국 간 우주분야 협력이 더욱 활발해질 전망이며, 양국 기업 간 교류 및 우주산업 성장에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다"면서 "양국 모두 아르테미스 약정 및 국제위성항법위원회(UN ICG)의 회원국이기 때문에 국제무대에서 우주탐사·위성항법 분야에 관한 전략적 협력도 가능할 것"이라고 설명했다.

임혜숙 과기정통부 장관은 “한-호주 정상회담을 계기로 체결된 이번 양해각서는 양국이 포괄적 전략적 동반자 관계로서 우주협력을 확대해 나가는 첫 걸음이 될 것”이라며 “앞으로 실무협의체 운영 등을 통해 위성개발, 발사서비스, 우주탐사, 위성항법 등 다양한 분야에서 구체적인 협력 의제를 발굴·추진할 예정”이라고 밝혔다.

